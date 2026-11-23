La Liga MX ya tiene a las ocho escuadras que avanzaron a la Liguilla del Apertura 2026.

Chivas vs Pachuca

Cruz Azul vs León

América vs Rayados

Atlas vs Toluca

Liga MX: así quedaron los cruces de cuartos de final del Apertura 2026. (quinto partido)

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Liga MX?

La Liga MX ya conoce a los ocho clasificados a la Liguilla del Apertura 2026.

Chivas, Cruz Azul, América, Atlas, Toluca, Rayados, León y Pachuca, avanzaron a la siguiente ronda del futbol mexicano.

De acuerdo al calendario de la competición del Apertura 2026, los juegos de ida de los cuartos de final de la Liga MX serán los días 25 y 26 de noviembre; mientras que la vuelta se realizará los días 28 y 29 de noviembre.

¿Cómo quedaron en la tabla general del Apertura 2026?

Chivas terminó como líder general del campeonato tras vencer a Cruz Azul en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Tras dicho resultado, La Máquina terminó como sublíder de la competencia, mientras que América bajó hasta el tercer lugar luego del resultado entre rojiblancos y celestes.

Así quedó la tabla general de clasificados a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX: