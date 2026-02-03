Christian Ebere es un futbolista nigeriano que juega como centro delantero del equipo Nacional de Uruguay. Inició su formación en Taye Academy, pero se consolidó en equipos de Brasil.

Sigue leyendo para conocer la trayectoria, edad y vida personal de Chistian Ebere, quien se perfila para fichar en la Liga MX con Cruz Azul.

¿Quién es Christian Ebere?

Osinachi Christian Ebere nació en Abuya, Nigeria, el 4 de abril de 1998, y desde pequeño empezó a practicar el futbol.

¿Qué posición juega Christian Ebere?

Christian Ebere es centro delantero, pero tiene la habilidad de jugar como extremo.

Cruz Azul avanza por el fichaje del nigeriano Christian Eberr (c_ebere11)

¿Qué edad tiene Christian Ebere?

Christian Ebere tiene 27 años y es futbolista profesional desde el año 2021.

¿Quién es la esposa de Christian Ebere?

Christian Ebere tiene pareja actualmente, aunque no se conoce públicamente el nombre de ella.

¿Qué signo zodiacal es Christian Ebere?

Por haber nacido el 4 de abril, Christian Ebere es Aries, el primer signo del zodiaco, caracterizado por ser enérgico, valiente, impulsivo y un líder natural.

¿Christian Ebere tiene hijos?

Si. Christian Ebere tiene una hija, el cual crió sin la compañía de la madre del mismo, quien decidió no formar parte de la familia.

¿Qué estudió Christian Ebere?

Christian Ebere comenzó a jugar al futbol a los 4 años, por lo que no tiene registro de haber cursado estudios superiores.

Christian Ebere, futbolista nigeriano (@Nacional)

¿En dónde ha jugado Christian Ebere?

Christian Ebere ha jugado con su Selección de Nigeria en las Sub 20 y Sub 17, obteniendo el Campeonato del Mundo en Chile 2015 con la última categoría mencionada.

Debutó en primera división profesional en 2021 y desde entonces ha estado en los siguientes equipos:

Metropolitano

Maringá

Pouso Alegre

Vila Nova

Plaza Colonia

¿Qué títulos ha ganado Christian Ebere?

Christian Ebere fue campeón mundial Sub-17 con Nigeria, y suma dos trofeos con el Nacional de Uruguay, equipo al que llegó en 2024.