La Selección Mexicana tendrá su tercer amistoso del 2026 ante Islandia con una base de jugadores de la Liga MX.

Bajo la dirección de Javier Aguirre, la Selección Mexicana convocó jugadores de la Liga MX para enfrentar el compromiso ante Islandia.

Los convocados de la Selección Mexicana para el partido vs Islandia

Porteros

Carlos Acevedo (Santos)

Raúl Rangel (Chivas)

Luis Ángel Malagón (América)

Defensas

Richard Ledezma (Chivas)

Jesús Garza (Tigres)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Israel Reyes(América)

Everardo López (Toluca)

Jesús Gallardo (Monterrey)

Diego Campillo (Chivas)

Medios

Érik Lira (Cruz Azul)

Érick Sánchez (América)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Denzell García (FC Juárez)

Marcel Ruiz (Toluca)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Alexis Gutiérrez (América)

Delanteros

Roberto Alvarado (Chivas)

Efraín Álvarez (Chivas)

Guillermo Martínez (Pumas)

Armando González (Chivas)

Convocatoria Selección Mexicana: Lista de jugadores para partido ante Islandia. (captura)

Fue en el transcurso del 19 de febrero de 2026 cuando se reveló a los elegidos por Javier Aguirre para el juego contra Islandia y ahí, destacaron los futbolistas de Chivas al ser una gran mayoría en comparación con otros clubes que también aportan a sus piezas para la preparación de la Selección Mexicana a la Copa Mundial de la FIFA.

México vs Islandia: Fecha, hora y canal para ver el partido amistoso del Tricolor

México vs Islandia es uno de los partidos de preparación previo al Mundial 2026. Revisa el horario y dónde ver el amistoso del Tricolor.