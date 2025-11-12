La Liga MX está por cimbrarse con la implementación del fuera de lugar semiautomático, el cual entraría en vigor en la Liguilla del Apertura 2025.

El arbitraje, siempre rodeado de polémica, recibirá una “ayuda” tecnológica para tomar decisiones en jugadas que impliquen fuera de lugar en la Liga MX, con la entrada en vigor de un sistema semiautomático.

Fuera de lugar semiautomático entrará en vigor durante la Liguilla de la Liga MX

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, adelantó que, el sistema de fuera lugar semiautomático, lleva varios meses en fase piloto para entrar en vigor en el futbol mexicano.

Arriola dijo que, el hardware y el software del fuera de lugar semiautomático ya están colocados, y solo falta completar la integración del sistema para que entre en vigor en la Liga MX.

El dirigente señaló que el objetivo era que el sistema de fuera de lugar semiautomático pudiera utilizarse en el Play-In de la Liga MX, pero se afinarán los detalles para que entre en vigor en la Liguilla.

¿Cómo funciona el fuera de lugar semiautomático?

Aunque el sistema de fuera de lugar semiautomático que entrará en vigor en la Liga MX, puede variar en cada país, se trata de una método que incluye un número cercano a las 20 cámaras especializadas alrededor del estadio.

Estas cámaras operan con una capacidad superior a 200 cuadros por segundo y una resolución mayor a 500 píxeles por metro, y registran en tiempo real la posición de cada jugador y del balón, vital para calificar un fuera de lugar.

El sistema de fuera de juego semiautomático que entrará en vigor en la Liga MX, es una tecnología que permite determinar con máxima exactitud las jugadas de fuera de juego y las situaciones en la línea de gol.

El sistema de fuera de lugar semiautomático conoce la posición exacta de un jugador en un momento determinado, y la posición adelantada puede ser automáticamente marcada por el software.

¿Dónde queda el árbitro ante el sistema de fuera de juego semiautomático?

Aunque el árbitro de la Liga MX en turno tendrá una gran ayuda por parte del sistema de fuera de juego semiautomático, aún tendrá que acudir al monitor situado en el lateral del campo de juego si hay que modificar una decisión.

Sin embargo, el sistema de fuera de juego semiautmático elimina buena parte de la subjetividad en la toma de una decisión arbitral, y el tiempo promedio que tarda una revisión por el VAR se reducirá.