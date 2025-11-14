La prueba de que la MLS está creciendo la podemos ver en el ranking de la Concacaf. Inter Miami ascendió y le quitó el lugar al América, que se hunde poco a poco.

Y es que América puede ser dominante de la Liga MX, sin embargo, en los últimos años, cuando sale a la Concacaf no puede, ya sea en la Concachampions o en la Leagues Cup.

Inter Miami lleva apenas 7 años de existencia y su crecimiento ha sido exponencial. Es cierto que parecen tener dinero ilimitado para traer estrellas como Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez o nada más que Lionel Messi.

También es una realidad que tienen un proyecto deportivo sólido, y que no se basa en billetazos. Incluso están cerca de construir su próximo estadio, y apuestan a su cantera.

Lionel Messi (Rebecca Blackwell / AP)

Ridículo de América: Inter Miami de Messi ya lo superó en el ranking de la Concacaf

Este noviembre, la Concacaf presentó la actualización de su ranking. América cayó un lugar, mismo que lo ocupó Inter Miami, y ya llegó al podio.

La caída del América no es nuevo, hace un mes también bajó en el ranking de la Concacaf. De segundo, pasó a tercero gracias a Toluca, en octubre.

En este noviembre, las Águilas ocupan el cuarto lugar, mientras que el Inter Miami el tercero. Eso sí, el único que no se mueve es el Cruz Azul que se mantiene en la cima.

Club América (MEXSPORT / Isaac Ortiz)

El Top 10 del ranking de la Concacaf; América cae lugares

Los 10 primeros lugares de la Concacaf están divididos entre la Liga MX y la MLS. El podio lo conforma Cruz Azul, Toluca, y el Inter Miami, así que veamos los demás lugares.

Otro que ha caído, como América, son los Rayados que se encuentran en el décimo puesto. Este es el top 10 en el ranking de la Concacaf: