El Inter Miami dio a conocer un anunció que sorprendió a todos en el mundo del futbol, pues reveló que Lionel Messi renovó su contrato con el equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Fue a través de un video compartido en sus redes sociales, en el que se ve a Messi firmando un contrato en medio del nuevo estadio del Inter Miami que se encuentra en construcción.

“Él está en casa”, escribió el Inter Miami en su cuenta de X sobre la renovación de Messi, la cuál será por tres años más.

¡Se queda! Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta el 2028

Messi, quien también es el capitán de la Selección Argentina, renovó su contrato por dos años más con opción de extenderlo hasta finales de 2028, de acuerdo con varios reportes.

Dicha renovación de Messi fue celebrada por David Beckham, copropietario del Inter Miami, y celebró que el acuerdo con el astro argentino demuestra el compromiso del jugador con el equipo del sur de Florida.

“Nuestra visión era traer a los mejores jugadores a Inter Miami y a esta ciudad, y eso es exactamente lo que hemos logrado”, afirmó David Beckham sobre la renovación de contrato de Messi.

El ex jugador de equipos como Manchester United, Real Madrid, Los Ángeles Galaxy, Milan y París Saint Germain, definió al capitán de Argentina como el mejor jugador del mundo, pues en la actualidad sigue comprometido y mantiene el deseo de ganar siempre.

“Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el Club y con el fútbol. Sigue tan comprometido como siempre y mantiene el deseo de ganar”, añadió Beckham sobre Messi.

Inter Miami feliz con la renovación de Messi

Por su parte, Jorge Mas, propietario gerente del Inter Miami, manifestó su entusiasmo de poder ver a Messi compitiendo en el nuevo estadio Freedom Park, que terminará su construcción en 2026.

“La firma del contrato de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando”, recalcó el propietario del Inter Miami.