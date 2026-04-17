Quedaron definidos los cruces de semifinales de la Concachampions 2026, con el Toluca vs LAFC como la serie más atractiva y considerada una “final adelantada”.

Toluca vs LAFC

Tigres vs Nashville SC

El campeón del futbol mexicano se enfrentará a uno de los mejores cuadros de la MLS como LAFC.

Por otro lado, Tigres tratará de imponerse a un Nashville SC que ya despachó a América e Inter Miami.

Los partidos de ida de las semifinales de Concachampions se jugarán el 28 y 29 de abril, mientras que las vueltas serán el 5 y 6 de mayo de 2026.

Toluca vs LAFC se roba los reflectores en las semifinales de Concachampions 2026

Sin lugar a dudas, el duelo entre Toluca y LAFC acapara la atención en las semifinales de Concachampions 2026 por la calidad de ambos clubes.

Este enfrentamiento bien podría considerarse una final adelantada toda vez que tanto Toluca como LAFC fueron señalados como favoritos a ganar la Concachampions 2026 prácticamente desde su inicio.

Los Diablos Rojos aplastaron a LA Galaxy para llegar a la antesala de la final, mientras que LAFC fue muy superior a Cruz Azul la ronda anterior.

Tigres no puede confiarse ante Nashville SC

Después de sufrir en extremo para llegar a las semifinales de la Concachampions 2026, Tigres no puede confiarse cuando enfrente a Nashville SC, equipo que llegó a esta instancia luego de dar dos campanadas importantes.

Nashville SC se presentará en las semifinales de Concachampions con la confianza adquirida por eliminar a América en el Estadio Azteca y previamente a Inter Miami de Messi. Esto es algo que Tigres debe tener en cuenta para no volver a pasar lo mismo que en la ronda pasada contra Seattle Sounders.

Así se jugarán las semifinales de Concachampions

¿Dónde ver las semifinales de Concachampions 2026?

Las dos series de semifinales de la Concachampions 2026 podrás seguirlas a través de FOX.

Las fechas ya están confirmadas, pero los horarios aún no, así que resta esperar la confirmación oficial para saber el momento de seguir las semifinales de Concachampions 2026.