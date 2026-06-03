André Jardine terminó su ciclo en el América, confirmó la directiva de las Águilas este miércoles 3 de junio de 2026.

Después de seis campeonatos conseguidos con el América, incluyendo el tricampeonato de Liga MX, la directiva azulcrema agradeció el compromiso y el trabajo de André Jardine.

El Club América informó que, después de diversas reuniones con André Jardine, el Club y el estratega acordaron, de mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas.

El legado de André Jardine con el América:

3 títulos de Liga MX | Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Campeón de Campeones 2024

Supercopa MX 2024

Campeones Cup 2024

“Desde Club América, te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos. Te convertiste en el Director Técnico más triunfador del Club y tu huella quedará permanentemente grabada en nuestra historia” Club América

André Jardine ha ganado 3 títulos de Liga con el América (MexSport Agency / MexSport Agency)

¿Por qué dejó André Jardine al América?

Hasta el momento se desconoce cuál sería la razón de la salida de André Jardine del América, pero hay versiones que apuntan a una renuncia por parte del brasileño.

El desgaste natural tras varias temporadas como entrenador del América, habrían sido las causas de su renuncia.

El debilitamiento del plantel del América con el que Jardine fue tricampeón, sería una de las razones por las que el timonel brasileño habría decidido dar un paso al costado.

Cabe recordar que recientemente se quedó sin su auxiliar técnico principal, lo cual le habría motivado a dejar el puesto en las Águilas.

La eliminación ante Pumas habría sido la última serie dirigida por André Jardine con América (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

¿Quién llegaría como entrenador al América?

Guillermo Almada, quien recientemente dirigió en España, sería uno de los candidatos naturales para dirigir al América en lugar de André Jardine.

Sin embargo, el perfil de Almada no encaja del todo con el América, un equipo acostumbrado a tener planteles con jugadores consolidados, mientras que el uruguayo trabaja mejor con jóvenes.