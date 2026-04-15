América vs Toluca será uno de los duelos más llamativos de la Jornada 15 de la Liga MX. Este partido se jugará el sábado 18 de abril a las 21:10 horas y se podrá seguir por ViX, Canal 5 y TUDN.
- Partido: América vs Toluca
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN
América vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la jornada 15 de la Liga MX
América vs Toluca se jugará el próximo sábado 18 de abril a las 21:10 horas en la cancha del Estadio Banorte o también conocido como Estadio Azteca.
América vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX?
El América vs Toluca se podrá ver a través de ViX, Canal 5 y TUDN, ofreciendo varias alternativas para que los aficionados no se pierdan este encuentro.
- Partido: América vs Toluca
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN
¿Cómo llegan América y Toluca al partido de la Jornada 15 de la Liga MX?
América viene de empatar con Cruz Azul en la Liga MX, sin embargo entre semana quedó eliminado de la Concachampions por Nashville.
Por su parte, Toluca también empató en casa frente a Atlético San Luis y se enfrentó a LA Galaxy en la Concachampions.
- Con 19 unidades, América se ubica en la séptima posición de la tabla general de la Liga MX.
- Por su parte, Toluca tiene 27 puntos acumulados en el torneo y se encuentra en el quinto puesto de la tabla.