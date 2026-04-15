América vs Toluca será uno de los duelos más llamativos de la Jornada 15 de la Liga MX. Este partido se jugará el sábado 18 de abril a las 21:10 horas y se podrá seguir por ViX, Canal 5 y TUDN.

Partido: América vs Toluca

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN

América vs Toluca en la Liga MX (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

América vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la jornada 15 de la Liga MX

América vs Toluca se jugará el próximo sábado 18 de abril a las 21:10 horas en la cancha del Estadio Banorte o también conocido como Estadio Azteca.

América vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX?

El América vs Toluca se podrá ver a través de ViX, Canal 5 y TUDN, ofreciendo varias alternativas para que los aficionados no se pierdan este encuentro.

Partido: América vs Toluca

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN

¿Cómo llegan América y Toluca al partido de la Jornada 15 de la Liga MX?

América viene de empatar con Cruz Azul en la Liga MX, sin embargo entre semana quedó eliminado de la Concachampions por Nashville.

Por su parte, Toluca también empató en casa frente a Atlético San Luis y se enfrentó a LA Galaxy en la Concachampions.