Se jugó el LA Galaxy vs Toluca y se consumó el pase a la siguiente ronda del Bicampeón de la Liga MX. Los Diablos Rojos se impusieron 0-3 en el Dignity Health Sports Park, con lo que obtuvo su boleto a las semifinales de la Concachampions 2026.

Marcador final partido de vuelta : LA Galaxy 0-3 Toluca

Marcador global: LA Galaxy 2-7 Toluca

¿Cómo fue el partido LA Galaxy vs Toluca, en la vuelta de cuartos de final de la Concachampions?

El duelo LA Galaxy vs Toluca terminó con una victoria para el cuadro de la Liga MX, que logró así su pase a las semifinales de la Concachampions 2026.

Toluca dominó las acciones del encuentro desde el inicio, controló a LA Galaxy y supo aprovechar sus ocasiones.

Así fueron los momentos claves del partido LA Galaxy vs Toluca:

Minuto 10: Gol de Jesús Gallardo (Toluca)

Minuto 58: Gol de Paulinho (Toluca)

Minuto 64: Gol de Paulinho (Toluca)

Toluca, en semifinales de Concachampions y en la Liguilla del Clausura 2026

Toluca hizo valer su jerarquía y se impuso con categoría a LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park, se metió a las semifinales de Concachampions 2026. Ahora, se enfocará en mantenerse en la parte alta de la clasificación general de cara a la Liguilla del Clausura 2026.

Toluca marcha en el quinto lugar de la clasificación general en el Clausura 2026 de la Liga MX y una victoria el sábado ante América le ayudaría a escalar posiciones.

Paulinho fue la figura con un doblete para que Toluca eliminara a LA Galaxy (MEXSPORT / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca? El fin de semana juega en Liga MX

Toluca vuelve a la actividad el próximo fin de semana, concretamente el día sábado 18 de abril, cuando visite a América.

De ganar, sumado a una combinación de resultados, Toluca podría llegar hasta el segundo lugar general.