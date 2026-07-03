Colombia y Ghana se enfrentarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio en el Estadio Kansas City, con transmisión a las 11:00 horas por ViX.
El pronóstico favorece a la selección de Colombia con marcador de 3-2, en un duelo que promete intensidad y goles.
Colombia llega con figuras como James Rodríguez y Luis Díaz, mientras que Ghana apuesta por la experiencia de Jordan Ayew y la velocidad de Ernest Nuamah.
El ganador avanzará a los octavos de final del Mundial 2026.
Colombia vs Ghana: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026
Colombia 3-2 Ghana es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Colombia 3-2 Ghana
Colombia vs Ghana: Posibles alineaciones rumbo a los octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Colombia vs Ghana, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Colombia
- Portero: Camilo Vargas.
- Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica.
- Mediocampistas: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias.
- Delanteros: James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez.
Ghana
- Portero: Benjamin Asare
- Defensas: Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku y Gideon Mensah
- Mediocampistas: Elisha Owusu, Caleb Yirenkyi y Kwasi Sibo
- Delanteros: Ernest Nuamah, Jordan Ayew y Antoine Semenyo
Colombia vs Ghana: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Colombia vs Ghana se enfrentan en el Mundial 2026 el viernes 3 de julio. Transmite ViX a las 11 horas.
- Partido: Colombia vs Ghana
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Viernes 3 de julio del 2026
- Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Kansas City
- Transmisión: ViX