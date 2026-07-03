Colombia y Ghana se enfrentarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio en el Estadio Kansas City, con transmisión a las 11:00 horas por ViX.

El pronóstico favorece a la selección de Colombia con marcador de 3-2, en un duelo que promete intensidad y goles.

Colombia llega con figuras como James Rodríguez y Luis Díaz, mientras que Ghana apuesta por la experiencia de Jordan Ayew y la velocidad de Ernest Nuamah.

El ganador avanzará a los octavos de final del Mundial 2026.

Colombia vs Ghana: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Colombia 3-2 Ghana es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Colombia 3-2 Ghana

Colombia vs Ghana: Posibles alineaciones rumbo a los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Colombia vs Ghana, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Colombia

Portero: Camilo Vargas.

Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica.

Mediocampistas: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias.

Delanteros: James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez.

Colombia vs Ghana juegan el viernes 3 de julio en el Mundial 2026 (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

Ghana

Portero: Benjamin Asare

Defensas: Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku y Gideon Mensah

Mediocampistas: Elisha Owusu, Caleb Yirenkyi y Kwasi Sibo

Delanteros: Ernest Nuamah, Jordan Ayew y Antoine Semenyo

Colombia vs Ghana: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Colombia vs Ghana se enfrentan en el Mundial 2026 el viernes 3 de julio. Transmite ViX a las 11 horas.