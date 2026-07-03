Colombia y Ghana se enfrentarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio en el Estadio Kansas City, con transmisión a las 11:00 horas por ViX.

El pronóstico favorece a la selección de Colombia con marcador de 3-2, en un duelo que promete intensidad y goles.

Colombia llega con figuras como James Rodríguez y Luis Díaz, mientras que Ghana apuesta por la experiencia de Jordan Ayew y la velocidad de Ernest Nuamah.

El ganador avanzará a los octavos de final del Mundial 2026.

Colombia vs Ghana: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Colombia 3-2 Ghana es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Colombia 3-2 Ghana

Colombia vs Ghana: Posibles alineaciones rumbo a los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Colombia vs Ghana, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Colombia

  • Portero: Camilo Vargas.
  • Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica.
  • Mediocampistas: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias.
  • Delanteros: James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez.
Colombia vs Ghana: Fecha, horario y dónde ver el partido de dieciseisavos de final.
Colombia vs Ghana juegan el viernes 3 de julio en el Mundial 2026 (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

Ghana

  • Portero: Benjamin Asare
  • Defensas: Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku y Gideon Mensah
  • Mediocampistas: Elisha Owusu, Caleb Yirenkyi y Kwasi Sibo
  • Delanteros: Ernest Nuamah, Jordan Ayew y Antoine Semenyo

Colombia vs Ghana: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Colombia vs Ghana se enfrentan en el Mundial 2026 el viernes 3 de julio. Transmite ViX a las 11 horas.

  • Partido: Colombia vs Ghana
  • Fase: Dieciseisavos de final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Fecha: Viernes 3 de julio del 2026
  • Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Kansas City
  • Transmisión: ViX