La selección de Argentina, líder del Grupo J, se enfrenta este viernes 3 de julio a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con una figura como Lionel Messi, los albicelestes parten como favoritos con un pronóstico de victoria 4-1, mientras que Cabo Verde llega como segundo lugar tras una fase complicada

El encuentro será transmitido por ViX a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) y definirá el pase a los octavos de final.

Argentina vs Cabo Verde: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Argentina 4-1 Cabo Verde es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Argentina 4-1 Cabo Verde.

Argentina vs Cabo Verde: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Argentina vs Cabo Verde, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Argentina

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández

Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada

Cabo Verde

Portero: Vozinha

Defensas: Steven Moreira, Diney Borges, Pico Lopes y Sidny Lopes Cabral

Mediocampistas: Deroy Duarte, Kevin Lenini, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro y Jovane Cabral

Delantero: Dailon Livramento

Argentina vs Cabo Verde: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de dieciseisavos del Mundial 2026. (Erik S.Lesser / AP Photo/Erik S.Lesser)

Argentina vs Cabo Verde: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Argentina vs Cabo Verde se enfrentan en el Mundial 2026 el viernes 3 de julio. Transmite ViX a las 16 horas.