La selección de Argentina, líder del Grupo J, se enfrenta este viernes 3 de julio a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Con una figura como Lionel Messi, los albicelestes parten como favoritos con un pronóstico de victoria 4-1, mientras que Cabo Verde llega como segundo lugar tras una fase complicada
El encuentro será transmitido por ViX a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) y definirá el pase a los octavos de final.
Argentina vs Cabo Verde: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026
Argentina 4-1 Cabo Verde es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Argentina 4-1 Cabo Verde.
Argentina vs Cabo Verde: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Argentina vs Cabo Verde, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Argentina
- Portero: Emiliano Martínez
- Defensas: Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina
- Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández
- Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada
Cabo Verde
- Portero: Vozinha
- Defensas: Steven Moreira, Diney Borges, Pico Lopes y Sidny Lopes Cabral
- Mediocampistas: Deroy Duarte, Kevin Lenini, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro y Jovane Cabral
- Delantero: Dailon Livramento
Argentina vs Cabo Verde: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Argentina vs Cabo Verde se enfrentan en el Mundial 2026 el viernes 3 de julio. Transmite ViX a las 16 horas.
- Partido: Argentina vs Cabo Verde
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Viernes 3 de julio del 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Hard Rock Stadium
- Transmisión: ViX