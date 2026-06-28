Colombia y Portugal definieron en la Jornada 3 el destino del Grupo K del Mundial 2026, este sábado 27 de junio en el cierre de la fase de grupos.

Marcador: Colombia 0-0 Portugal

Tras este resultado, Portugal suma 5 unidades, mientras que Colombia se quedó en 7 puntos.

Colombia vs Portugal: así fue el partido del Grupo K del Mundial 2026

El partido Colombia vs Portugal en la Jornada 3 del Mundial 2026 fue un partido complicado para la selección de Conmebol y para la de Cristiano Ronaldo.

Ambas selecciones terminaron el partido empatado y sin goles.

¿Cómo quedó el Grupo K del Mundial 2026?

Tras el partido Colombia vs Portugal, así quedó la clasificación del Grupo K del Mundial 2026.

Así va el Grupo K:

Colombia | 7 puntos Portugal | 5 puntos Congo | 4 punto Uzbekistán | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Colombia y Portugal en el Mundial 2026?

Colombia y Portugal volverán a jugar en el Mundial 2026 como parte de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La fase eliminatoria arranca este domingo 28 de junio con el partido Sudáfrica vs Canadá.