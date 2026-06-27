El futbolista neerlandés Cody Gakpo vive un difícil momento durante el Mundial 2026 luego de que anunció la pérdida de su bebé Elijah Raphael.

Cody Gakpo y su pareja han solicitado privacidad y respeto a los medios y aficionados para afrontar su duelo.

Durante el Mundial 2026, Cody Gakpo anunció la pérdida de su bebé

El delantero del Liverpool, Cody Gakpo y su pareja, la modelo Noa van der Bij, comunicaron la pérdida de su bebé a través de redes sociales mediante mensajes conmovedores mientras se desarrolla el Mundial 2026.

Cody Gakpo anuncia la pérdida de su bebé en pleno Mundial 2026 (@codymathesgakpo / Instagram )

Cody Gakpo y su pareja Noa van der Bij compartieron la lamentable pérdida de su hijo no nacido, a quien llamaron Elijah Raphael Gakpo.

La noticia se difundió el sábado 27 de junio, Noa van der Bij publicó una fotografía en blanco y negro que mostraba las manos de la pareja entrelazadas sobre una manta y un pequeño gorro de punto.

En sus publicaciones, Noa van der Bij expresó tener el “corazón roto” y escribió: “Amado por siempre. Por siempre nuestro hijo”, agradeciendo también el apoyo y amor recibidos.

Cody Gakpo describió la situación como un “momento increíblemente difícil para nuestra familia” y pidió encarecidamente privacidad y espacio para afrontar el duelo.

El bebé era el segundo hijo de la pareja (ya tienen un hijo en común llamado Samuel) y su nacimiento estaba previsto para el mes de octubre.

Noa van der Bij compartió que tras la pérdida de su bebé acudió a la iglesia con su familia para encender una vela y, al salir al patio de recreo con su hijo Samuel, se encontraron con un niño que tenía el mismo nombre que su hijo fallecido.

Ella describió este encuentro como “una señal hermosa de Dios” que le recordó que su pequeño “nunca está lejos”.

Cody Gakpo anuncia la pérdida de su bebé en pleno Mundial 2026 (@codymathesgakpo / Instagram )

¿Qué pasará con Cody Gakpo en el Mundial 2026 tras la pérdida de su bebé?

A pesar de la tragedia personal, la participación de Cody Gakpo en el Mundial 2026 ha continuado, aunque inicialmente estuvo rodeada de incertidumbre.

Tras conversar con su pareja, Cody Gakpo tomó la decisión de quedarse con la selección de Países Bajos para continuar disputando el Mundial 2026.

Pese al doloroso momento, el delantero se mantiene integrado en la plantilla y concentrado con el grupo para enfrentar los dieciseisavos de final.

La Real Federación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB) emitió un comunicado expresando su apoyo total al jugador.

La federación manifestó estar al tanto de la situación y afirmó que respetarán su privacidad, brindándole todo el apoyo necesario mientras él continúa con la delegación.

La noticia se dio a conocer justo cuando Países Bajos se prepara para enfrentar a Marruecos en los dieciseisavos de final (en un partido programado para el lunes 29 de junio en Monterrey).

Cody Gakpo ha sido una figura clave para su equipo en la fase de grupos, destacando especialmente por anotar un doblete contra Suecia.