Cody Gakpo es un futbolista neerlandés que se desempeña como delantero del Liverpool FC y es una de las piezas ofensivas más importantes de la selección de los Países Bajos.

Formado en el PSV Eindhoven, su crecimiento en el fútbol europeo lo llevó a consolidarse como un atacante versátil, capaz de jugar como extremo o delantero centro, destacando por su velocidad, definición y regularidad en el área rival.

Lamentablemente, en 2026, Cody Gakpo hizo pública la pérdida del bebé que esperaba junto a su pareja, Noa van der Bij. El acontecimiento ha generado amplia cobertura en la prensa deportiva y general, en medio de muestras de apoyo hacia el futbolista y su entorno familiar.

¿Quién es Cody Gakpo?

Cody Mathès Gakpo es un futbolista neerlandés nacido en Eindhoven, Países Bajos, que se formó en las fuerzas básicas del PSV Eindhoven, donde debutó profesionalmente y se consolidó como una de sus principales figuras ofensivas.

Su rendimiento lo llevó posteriormente al Liverpool FC en 2023, donde continúa su carrera en la Premier League.

Además, es internacional con la selección de los Países Bajos, con la que ha disputado torneos de alto nivel y se ha posicionado como un atacante clave en el esquema del equipo nacional.

¿Qué edad tiene Cody Gakpo?

Cody Gakpo nació el 7 de mayo de 1999, por lo que en 2026 tiene 27 años de edad.

¿Cody Gakpo tiene pareja?

Sí. Su pareja es Noa van der Bij, con quien ha sido visto en distintas publicaciones y coberturas de prensa. Ambos atraviesan un momento personal difícil tras la pérdida del bebé que esperaban.

Cody Gakpo es delantero del Liverpool y figura de la selección de Países Bajos. (Redes Sociales)

¿Qué signo zodiacal es Cody Gakpo?

Cody Gakpo es Tauro, signo del elemento Tierra, asociado con la constancia, la disciplina y la paciencia, rasgos que suelen vincularse con su estilo de juego estable y perseverante dentro del campo.

¿Cody Gakpo tiene hijos?

Gakpo y Noa van der Bij tienen un hijo en común. Asimismo, se ha reportado la pérdida del bebé que esperaban para los próximos meses.

¿Qué estudió Cody Gakpo?

No existen registros públicos verificados sobre estudios universitarios, posgrados o diplomados de Cody Gakpo. Su formación conocida está centrada en su desarrollo dentro de la cantera del PSV Eindhoven.

¿En qué ha trabajado Cody Gakpo?

Cody Gakpo ha desarrollado toda su carrera profesional como futbolista de élite, destacándose como delantero y extremo en clubes europeos y en la selección nacional.