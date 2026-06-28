Samuel García Sepúlveda recibió en el Puente Colombia al primer grupo de aficionados de la Selección de Países Bajos, conocidos mundialmente como la “Marea Naranja”, con mariachi, música norteña y baile folklórico.

La comitiva europea arribó procedente de Kansas City en el marco de las celebraciones del Mundial 2026.

Samuel García da la bienvenida a la Marea Naranja en la Nueva Aduana Colombia-Laredo

A bordo del emblemático Orange Bus, símbolo de la tradicional Oranje Mars, los aficionados neerlandeses cruzaron la Nueva Aduana Colombia-Laredo en caravana rumbo a Monterrey, marcando el inicio de la llegada de la afición europea a Nuevo León.

En la recepción, acompañado por el secretario Marco Antonio González Valdez y el alcalde de Laredo, Texas, Dr. Víctor Daniel Treviño, Samuel García destacó la importancia estratégica de la aduana como la mejor opción de cruce entre México y Estados Unidos, e invitó a los visitantes a la Orange Fan Walk y al Fan Fest que se realizarán en Parque Fundidora.

Los asistentes, vestidos con playeras naranjas, banderas y globos, se sumaron como anfitriones para dar una cálida bienvenida a los visitantes europeos.

Samuel García celebra con mariachi el cumpleaños del conductor del Orange Bus

La recepción tuvo un momento especial cuando el gobernador organizó una sorpresa para el conductor del Orange Bus, quien celebraba su cumpleaños: un pastel naranja alusivo a Países Bajos y un mariachi que le entonó Las Mañanitas.

La llegada de aficionados neerlandeses continuará de forma gradual para apoyar a su selección, que enfrentará a Marruecos en los Dieciseisavos de Final en el Estadio Monterrey, partido que marcará la despedida de Nuevo León como sede mundialista.