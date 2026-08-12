Xavi Hernández se convirtió en el nuevo seleccionador de Países Bajos rumbo al Mundial 2030, después del fracaso de la “Naranja Mecánica” en la Copa del Mundo 2026.

Ronald Koeman dejó de ser el seleccionador de Países Bajos tras la eliminación neerlandesa ante Marruecos en el Mundial 2026.

A través de una publicación en sus redes sociales, la federación de futbol de Países Bajos confirmó la llegada de Xavi Hernández.

“Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030″ Federación de Países Bajos

Países Bajos apunta al Mundial 20230 con el español Xavi Hernández como su seleccionador (especial)

Los principales retos de Xavi Hernández al frente de Países Bajos

La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) hizo oficial la contratación de Xavi Hernández, el entrenador catalán de 46 años que tiene como principales retos el proceso clasificatorio para la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

El ex jugador del FC Barcelona llega a Países Bajos para reemplazar a Ronald Koeman, a quien sustituye por segunda ocasión, ya que antes lo hizo en el banquillo del equipo culé en 2021.

Xavi Hernández rompe con la tradición de entrenadores neerlandeses en Países Bajos

Xavi Hernández será el primer seleccionador extranjero en dirigir a Países Bajos en casi 50 años, antes de él estuvo el austriaco Ernst Happel en 1978.

Patrick Kluivert acompañará a Xavi Hernández como asistente técnico rumbo a su primer partido como seleccionador de Países Bajos el próximo 24 de septiembre ante Alemania en la Nations League de la UEFA.