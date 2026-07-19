El Mundial 2026 está por terminarse, es por ello que se están dando los últimos reconocimientos estadísticos, donde la Selección Mexicana y el Piojo Alvarado han salido a relucir.

Roberto “El Piojo” Alvarado, atacante de las Chivas de Guadalajara, ha sido reconocido como uno de los diez mejores futbolistas del Mundial 2026 según el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) de la FIFA.

Piojo Alvarado y Santiago Giménez con la Selección Mexicana. (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Piojo Alvarado es de los 10 mejores jugadores del Mundial 2026

El análisis del CIES, institución de la FIFA y la Universidad de Neuchâtel, otorgó al Piojo Alvarado de la Selección Mexicana una calificación de 84.9 puntos, situándolo oficialmente en la novena posición global del Mundial 2026.

Con este puntaje, el Piojo Alvarado empató con la estrella brasileña Vinícius Júnior, y superó al colombiano Jhon Arias, quien se ubicó en el décimo puesto del Mundial 2026.

Gran parte de este logro se debe a que el jugador de Chivas es el máximo asistente histórico de México en los Mundiales al registrar tres pases de gol, lo cual fue tomado en cuenta por el análisis mundial.

El estudio también destacó su equilibrio defensivo para recuperar balones y su capacidad creativa, rubro donde fue clasificado como el quinto mejor generador de juego de todo el torneo con un promedio de 7.31.

Aún más, medios como The Athletic también lo incluyeron en su lista de los 50 mejores futbolistas; esto a pesar de que el camino de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 se terminó en el partido de octavos de final ante Inglaterra.

Piojo Alvarado (@piojo.13)

¿Cuáles son los 10 mejores futbolistas del Mundial 2026 junto al Piojo Alvarado?

Si te preguntas quienes son los 10 mejores futbolistas del Mundial 2026 según CIES, lista donde se encuentra el Piojo Alvarado; a continuación te damos el ranking completo con sus promedios.

Lionel Messi - 93.4 Kylian Mbappé - 89.4 Michael Olise - 89.2 Erling Haaland - 87.9 Martin Ødegaard - 86.0 Jude Bellingham - 85.7 Rodri Hernández - 85.6 Vinícius Júnior - 84.9 Roberto Alvarado - 84.9 Jhon Arias - 84.4

Hay que señalar que algunos analistas y aficionados no están muy de acuerdo con la lista, pues no se da a conocer exactamente la metodología que se siguió.

Pues se omiten a jugadores clave de equipos que llegaron a instancias mayores e incluso la final, como es el caso del español Lamine Yamal, el francés Ousmane Dembélé o el inglés Jude Bellingham.