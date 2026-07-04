¿Quién es Jhon Arias? Se trata del futbolista de Colombia que juega para el Palmeiras de Brasil y disputa el Mundial 2026 con la selección cafetalera.

El futbolista que se ha consolidado como uno de los titulares en la escuadra que dirige Néstor Lorenzo, se ha hecho el dueño indiscutible de la parcela derecha donde se desempeña como extremo.

Desde el 2022, Jhon Arias ha sido recurrente en las convocatorias de selección de Colombia y durante el Mundial 2026 aparece como uno de los inamovibles en el 11 titular.

Jhon Arias (jhonariasa/Instagram)

¿Quién es Jhon Arias

Jhon Arias es un futbolista de Colombia que debutó profesionalmente en el año 2017 con el equipo Llaneros FC, equipo de segunda división que lo proyectó un par de años después a Primera A.

En 2020, el extremo derecho fue adquirido por América de Cali, equipo con el que se consagró como campeón, aunque no tuvo gran actividad y solo logró anotar un gol en la temporada.

Tras pasar por varios equipos, Jhon Arias fue comprado en febrero de 2026 por el Palmeiras de Brasil, club donde se consagró como titular indiscutible y lo impulsó a la selección de Colombia.

Jhon Arias (jhonariasa/Instagram)

El delantero surgido en Quibdó, fue convocado al equipo nacional por primera vez en el año 2022 y desde entonces ha conseguido jugar un total de 42 partidos en los que ha anotado 7 goles.

Con la selección de Colombia, Jhon Arias fue subcampeón de la Copa América 2024 y en el Mundial 2026 ya marcó un gol decisivo contra Ghana, consolidando su papel como futbolista destacado.

¿Cuántos años tiene Jhon Arias?

En julio de 2026 Jhon Arias tiene 28 años, pues nació el 21 de septiembre de 1997 en Quibdó, Colombia.

¿Quién es la esposa de Jhon Arias?

La esposa del futbolista es Yadid Alejandra Aguilar, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, además creadora de contenido en redes sociales.

Jhon Arias y su esposa (jhonariasa/Instagram)

¿Cuál es el signo zodiacal de Jhon Arias?

Jhon Arias es Virgo, pues su fecha de nacimiento lo ubica en ese signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Jhon Arias?

Tiene una hija llamada Zoe nacida en 2025, fruto de su matrimonio con Yadid Aguilar

Jhon Arias con su hija y su esposa (jhonariasa/Instagram)

¿Qué estudió Jhon Arias?

No hay registros públicos de grados académicos universitarios o técnicos de Jhon Arias pues su formación ha estado enfocada en el fútbol profesional.

¿En qué ha trabajado Jhon Arias?

En lo que respecta a los trabajos en los que el futbolista se ha desempeñado, solo se conoce su trayectoria laboral como profesional, pues ha jugado en varios equipos:

Llaneros FC (2017), donde disputó 35 partidos y marcó 6 goles

Patriotas Boyacá (2019), donde jugó 38 partidos y anotó 4 goles

América de Cali (2020), donde participó en 29 partidos y anotó 1 gol, campeón de Liga BetPlay 2020

Independiente Santa Fe (2021), donde se consolidó como extremo en Primera A

Fluminense (2021–2026), donde fue figura internacional y ganó títulos estatales y continentales

Palmeiras (2026–presente), donde firmó contrato hasta 2029 y es titular en el ataque