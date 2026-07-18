Orbelín Pineda está de vuelta en la Liga MX tras su paso por el futbol de Europa, y a partir del Apertura 2026 jugará con Rayados de Monterrey, equipo en el que se reencontra con el entrenador Matías Almeyda.

Orbelín Pineda, quien fue parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, tiene 30 años de edad y llega a Rayados de Monterrey en una transferencia definitiva.

Rayados anunció a través de un comunicado el fichaje de Orbelín Pineda, quien en cada mercado de fichajes era buscado por equipos de la Liga MX.

¿Por qué llega Orbelín Pineda a Rayados de Monterrey?

Orbelín Pineda llega a Rayados de Monterrey a petición de Matías Almeyda, quien lo dirigió en Chivas y en el futbol de Grecia.

“Orbelín Pineda aportará su visión de juego, técnica depurada, capacidad para recuperar balones, dinamismo, liderazgo y versatilidad para desempeñarse en distintas posiciones en la cancha” Rayados de Monterrey

La llegada de Pineda se suma a la de Matías Almeyda, además de Diego Rossi, en busca de ganar el campeonato de la Liga MX.

Orbelín Pineda fue parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (mexsport / MEXSPORT)

La trayectoria de Orbelín Pineda como futbolista

Orbelín Pineda debutó en la Primera División de México con Querétaro en 2014, para consolidarse como uno de los jugadores más destacados de la Liga MX.

En 2016 fue dirigido por Matías Almeyda en Chivas, y juntos ganaron un campeonato de la Liga MX, uno de Liga de Campeones de la CONCACAF, una Copa MX y una SuperCopa MX.

En 2018 arribó al Cruz Azul, equipo en el que logró un campeonato de la Liga MX, una Leagues Cup y una SuperCopa MX, antes de emigrar a Europa.

Orbelín dio el salto al futbol europeo en 2022 con el Celta de Vigo. Después pasó al AEK Atenas de Grecia, sumando dos campeonatos de la Liga Griega y una Copa de Grecia.