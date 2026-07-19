Erik Lira puso fin a las especulaciones sobre su futuro al confirmar que su próximo paso será jugar en Europa tras su actuación en el Mundial 2026.

El mediocampista de Cruz Azul y de la Selección Mexicana Erik Lira, hizo la revelación durante una dinámica con el creador de contenido RobeGrill, donde respondió sin rodeos a una de las preguntas que más esperaban los aficionados: jugará en Europa.

Erik Lira confirma que se irá a Europa, pero aún no sabe con qué equipo

Luego de su destacada participación con México en el Mundial 2026, el nombre de Erik Lira ha sido vinculado con varios clubes de Europa y, En las últimas semanas trascendió el interés de equipos de España y Francia, además de versiones sobre una oferta formal para concretar su fichaje, aunque Cruz Azul todavía no ha anunciado oficialmente su salida.

Durante la dinámica con RobeGrill, el influencer le preguntó directamente si su futuro estaba en Europa, y la respuesta de Erik Lira fue contundente:

“Sí me voy a ir a Europa, hermano. El destino no lo sé, pero la próxima la grabamos en otro lado”. Erik Lira

La declaración de Erik Lira fue celebrada por los aficionados, quienes incluso reaccionaron con el popular comentario de “que chille”, en referencia a quienes dudaban de que el capitán celeste pudiera dar el salto al futbol europeo tras su paso por el Mundial 2026.

Aunque Erik Lira no reveló el nombre del club europeo con el que jugará con RobeGrill, su mensaje confirma que su salida de Cruz Azul es cuestión de tiempo; por ahora, el mediocampista continúa a la espera de que se definan las negociaciones para conocer el destino donde iniciará su primera aventura en el futbol europeo.