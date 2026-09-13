Chivas vs Pumas juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate 1-1 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Chivas 1-1 Pumas es el pronóstico en el Estadio Akron, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: <b>Chivas 1-1 Pumas</b>

Chivas vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Pumas, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.

Chivas

Portero: José Rangel

Defensas: Diego Campillo, Luis Rey y Luis Romo

Mediocampistas: Brian Gutiérrez, Hugo Camberos, Richard Ledezma, Jordan Carrillo y Omar Govea

Delanteros: Roberto Alvarado y Ricardo Marín

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Christian Calderón

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Víctor Arteaga y Uriel Antuna

Delanteros: Robert Morales y Juninho Vieira

Chivas vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX

Chivas vs Pumas se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Domingo 13 de septiembre a las 19:07 horas por Amazon Prime Video.