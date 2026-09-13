Chivas vs Pumas juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate 1-1 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Chivas vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Chivas 1-1 Pumas es el pronóstico en el Estadio Akron, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: <b>Chivas 1-1 Pumas</b>
Chivas vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Pumas, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Chivas vs Pumas: Fecha, horario y canal para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Chivas
- Portero: José Rangel
- Defensas: Diego Campillo, Luis Rey y Luis Romo
- Mediocampistas: Brian Gutiérrez, Hugo Camberos, Richard Ledezma, Jordan Carrillo y Omar Govea
- Delanteros: Roberto Alvarado y Ricardo Marín
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Christian Calderón
- Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Víctor Arteaga y Uriel Antuna
- Delanteros: Robert Morales y Juninho Vieira
Chivas vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX
Chivas vs Pumas se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Domingo 13 de septiembre a las 19:07 horas por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Pumas
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video