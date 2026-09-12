Rayados vs Tigres se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas por Canal 5 y TUDN.
- Partido: Rayados vs Tigres
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5 y TUDN
Rayados vs Tigres es uno de los partidos programados el sábado 12 de septiembre, en el inicio de la Jornada 8 del Apertura 2026.
Rayados vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?
El sábado 12 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga MX con el partido Rayados vs Tigres.
Rayados vs Tigres: A qué hora es el partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Será en punto de las 20:00 horas que se jugará el partido Rayados vs Tigres de la Jornada 8 de la Liga MX.
Rayados vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?
El partido Rayados vs Tigres podrá verse a través de la señal de Canal 5 y TUDN.
- Partido: Rayados vs Tigres
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5 y TUDN