Rayados vs Tigres se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas por Canal 5 y TUDN.

Partido: Rayados vs Tigres

Fase: Jornada 8 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5 y TUDN

Rayados vs Tigres es uno de los partidos programados el sábado 12 de septiembre, en el inicio de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Rayados vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?

El sábado 12 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga MX con el partido Rayados vs Tigres.

Rayados vs Tigres: A qué hora es el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Será en punto de las 20:00 horas que se jugará el partido Rayados vs Tigres de la Jornada 8 de la Liga MX.

Rayados vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?

El partido Rayados vs Tigres podrá verse a través de la señal de Canal 5 y TUDN.