Tijuana vs Querétaro se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Viernes 11 de septiembre a las 21:00 horas por Fox One.

Partido: Tijuana vs Querétaro

Fase: Jornada 8 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Fox One

Tijuana vs Querétaro es uno de los tres partidos programados el viernes 11 de septiembre, en el inicio de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Tijuana vs Querétaro: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?

El viernes 11 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga MX con el partido Tijuana vs Querétaro.

Tijuana vs Querétaro: A qué hora es el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Será en punto de las 21:00 horas que se jugará el partido Tijuana vs Querétaro de la Jornada 8 de la Liga MX.

Tijuana vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?

El partido Tijuana vs Querétaro podrá verse a través de las señales de Fox One.