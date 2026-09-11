Cruz Azul vs América se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Sábado 12 de septiembre a las 21:00 horas por Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs América
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Cruz Azul vs América es uno de los partidos programados el sábado 12 de septiembre, en el inicio de la Jornada 8 del Apertura 2026.
Cruz Azul vs América: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?
El sábado 12 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga MX con el partido Cruz Azul vs América.
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Cruz Azul vs América: A qué hora es el partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Será en punto de las 21:00 horas que se jugará el partido Cruz Azul vs América de la Jornada 8 de la Liga MX.
Cruz Azul vs América: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?
El partido Cruz Azul vs América podrá verse a través de la señal de Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs América
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX