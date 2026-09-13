Chivas vs Pumas se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Domingo 13 de septiembre a las 19:07 horas por Fox One.

Partido: Chivas vs Pumas

Fase: Jornada 8 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs Pumas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?

El domingo 13 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga MX con el partido Chivas vs Pumas.

Chivas vs Pumas: A qué hora es el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Será en punto de las 19:07 horas que se jugará el partido Chivas vs Pumas de la Jornada 8 de la Liga MX.

Chivas vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?

El partido Chivas vs Pumas podrá verse a través de la señal de Amazon Prime Video, en uno de los dos partidos programados el domingo 13 de septiembre.