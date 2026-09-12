Un fuerte accidente registrado en la autopista México-Toluca dejó dos personas sin vida y provocó el cierre total de la circulación a la altura de Puerta Santa Fe, en las inmediaciones de la avenida Guillermo Haro.

Reportes señalan que el accidente se dio cuando una camioneta Audi impactó contra un BYD eléctrico de color negro, que posteriormente se incendió. Autoridades buscan a familiares de los ocupantes del BYD.

Accidente en la México-Toluca: buscan a familiares de ocupantes de un BYD negro que quedó calcinado

Cuerpo de emergencia y seguridad se trasladaron a la autopista México-Toluca, a la altura de Puerta Santa Fe, para atender un accidente vehicular. Un choque entre dos autos desató un siniestro.

Buscan a familiares de ocupantes de un BYD negro tras accidente en la México-Toluca (@israellorenzana)

De acuerdo con la información, una camionero Audi chocó a un carro BYD eléctrico de color negro, provocando que este se incendiara mientras dos persomas permanecían dentro. Ambas perdieron la vida.

Personal de la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) acudió al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el retiro de los cuerpos del vehículo, que, según las fuentes, quedaron calcinados.

Tras el accidente, se busca localizar a los familiares de los ocupantes del BYD negro que murieron en el lugar. Las placas del vehículo fueron identificadas con 70G-366. No se tiene más información.

El accidente generó una afectación total a la circulación en la autopista México-Toluca con dirección a Toluca, por lo que se pidió a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas.

Cuerpo de bomberos realizaron labores de emergencia para retirar el BYD calcinado de la autopista. Las autoridades determinarán las circunstancias en las que ocurrió el choque para establecer responsabilidades.