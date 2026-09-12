Vans Warped Tour 2026 está por suceder este 12 y 13 de septiembre con grandes conciertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX
Y si eres nuevo en la dinámica del festival, te contamos los detalles que deberás tener en cuenta para disfrutar de Vans Warped Tour 2026.
Pues durante este fin de semana Vans Warped Tour 2026 nos traerá lo mejor de la escena punk, emo y hardcore en concierto.
Vans Warped Tour 2026 Bandas por día
El line up de Vans Warped Tour 2026 ya se conoce por día, por lo que las bandas presentes en concierto para el sábado 12 de septiembre son:
- 2 Minutos
- 3OH!3
- Agnostic Front
- Allison
- Atreyu
- Bad Cop Bad Cop
- Blnko
- Bowling for Soup
- Cardiel
- Chiodos
- Don Tetto
- Dropkick Murphys
- Finch
- Glassjaw
- Goldfinger
- Hawthorne Heights
- Here Comes the Kraken
- Insite
- Less Than Jake
- Magnolia Park
- Mayday Parade
- Of Mice & Men
- Papa Roach
- Rise Against
- Saosin
- Say Ocean
- Story of the Year
- Taking Back Sunday
- The All-American Rejects
- Yellowcard
Para el domingo 13 de septiembre el Vans Warped Tour 2026 tendrá a las bandas:
- Alexisonfire
- Alkaline Trio
- All Time Low
- Anberlin
- Angel Du$t
- Basement
- Black Veil Brides
- Breathe Carolina
- Citizen
- DeathbyRomy
- Delux
- Destroy Boys
- División Minúscula
- Elli Noise
- Emery
- Escape the Fate
- Fiddlehead
- Four Year Strong
- Girlfriends
- Jimmy Eat World
- Los Blenders
- Microwave
- New Found Glory
- Pennywise
- Simple Plan
- The Maine
- The Story So Far
- Thrice
- Underoath
Mientras que las bandas para el Unplugged de Vans Warped Tour 2026 serán:
- Bad Cop Bad Cop
- Beebs
- Elli Noise
- Erik Canales
- Hawthorne Heights
- José Meyer Ibarra
- Kar
- Letlive.
- Lølø
- Mod Sun
- Myverse
- Saosin
- Save Ferris
- Say Ocean
- Spanish Love Songs
- The Maine
- Tungas
Vans Warped Tour 2026: Escenarios
Manteniendo las raíces del festival de origen estadounidense, Vans Warped Tour 2026 no revelara los nombres de los escenarios y horarios hasta cada día de concierto en el festival.
Sin embargo, se sabe que Vans Warped Tour 2026 tendrá siete escenarios en su sede del Autódromo Hermanos Rodríguez, dos de ellos, como es tradición gemelos principales contiguos para que, en cuanto termine una banda, comience de inmediato la otra en el escenario de al lado.