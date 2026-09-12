Vans Warped Tour 2026 está por suceder este 12 y 13 de septiembre con grandes conciertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX

Y si eres nuevo en la dinámica del festival, te contamos los detalles que deberás tener en cuenta para disfrutar de Vans Warped Tour 2026.

Pues durante este fin de semana Vans Warped Tour 2026 nos traerá lo mejor de la escena punk, emo y hardcore en concierto.

Vans Warped Tour 2026 Bandas por día

El line up de Vans Warped Tour 2026 ya se conoce por día, por lo que las bandas presentes en concierto para el sábado 12 de septiembre son:

2 Minutos

3OH!3

Agnostic Front

Allison

Atreyu

Bad Cop Bad Cop

Blnko

Bowling for Soup

Cardiel

Chiodos

Don Tetto

Dropkick Murphys

Finch

Glassjaw

Goldfinger

Hawthorne Heights

Here Comes the Kraken

Insite

Less Than Jake

Magnolia Park

Mayday Parade

Of Mice & Men

Papa Roach

Rise Against

Saosin

Say Ocean

Story of the Year

Taking Back Sunday

The All-American Rejects

Yellowcard

Para el domingo 13 de septiembre el Vans Warped Tour 2026 tendrá a las bandas:

Alexisonfire

Alkaline Trio

All Time Low

Anberlin

Angel Du$t

Basement

Black Veil Brides

Breathe Carolina

Citizen

DeathbyRomy

Delux

Destroy Boys

División Minúscula

Elli Noise

Emery

Escape the Fate

Fiddlehead

Four Year Strong

Girlfriends

Jimmy Eat World

Los Blenders

Microwave

New Found Glory

Pennywise

Simple Plan

The Maine

The Story So Far

Thrice

Underoath

Vans Warped Tour 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez (@vanswarpedtourmx)

Mientras que las bandas para el Unplugged de Vans Warped Tour 2026 serán:

Bad Cop Bad Cop

Beebs

Elli Noise

Erik Canales

Hawthorne Heights

José Meyer Ibarra

Kar

Letlive.

Lølø

Mod Sun

Myverse

Saosin

Save Ferris

Say Ocean

Spanish Love Songs

The Maine

Tungas

Vans Warped Tour 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez (@vanswarpedtourmx)

Vans Warped Tour 2026: Escenarios

Manteniendo las raíces del festival de origen estadounidense, Vans Warped Tour 2026 no revelara los nombres de los escenarios y horarios hasta cada día de concierto en el festival.

Sin embargo, se sabe que Vans Warped Tour 2026 tendrá siete escenarios en su sede del Autódromo Hermanos Rodríguez, dos de ellos, como es tradición gemelos principales contiguos para que, en cuanto termine una banda, comience de inmediato la otra en el escenario de al lado.