Atlante vs Pachuca se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Viernes 11 de septiembre a las 21:00 horas por Canal 7, ESPN y Disney.
- Partido: Atlante vs Pachuca
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney
Atlante vs Pachuca es el segundo partido programado el viernes 11 de septiembre, en el inicio de la Jornada 8 del Apertura 2026.
Necaxa vs Puebla y Tijuana vs Querétaro son los otros partidos que marcarán el inicio de una nueva jornada del torneo.
Atlante vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?
El viernes 11 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga MX con el partido Atlante vs Pachuca.
Atlante vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?
El partido Atlante vs Pachuca podrá verse a través de las señales de Canal 7, ESPN y Disney.
- Partido: Atlante vs Pachuca
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney