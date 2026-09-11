Atlante vs Pachuca se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Viernes 11 de septiembre a las 21:00 horas por Canal 7, ESPN y Disney.

Partido: Atlante vs Pachuca

Fase: Jornada 8 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney

Atlante vs Pachuca es el segundo partido programado el viernes 11 de septiembre, en el inicio de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Necaxa vs Puebla y Tijuana vs Querétaro son los otros partidos que marcarán el inicio de una nueva jornada del torneo.

Atlante vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?

El viernes 11 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga MX con el partido Atlante vs Pachuca.

Atlante vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?

El partido Atlante vs Pachuca podrá verse a través de las señales de Canal 7, ESPN y Disney.

Partido: Atlante vs Pachuca

Fase: Jornada 8 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney