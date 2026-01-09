Los Pumas de la UNAM anunciaron la incorporación del delantero paraguayo, Robert Morales, esto, inmediatamente después de que terminara la conferencia de prensa de Efraín Juárez en el Estadio Olímpico Universitario.

Fue a través de sus redes sociales que Pumas le dio la bienvenida a Robert Morales, quien llega cedido del bicampeón Toluca: “Bienvenido, Robert Morales a la familia auriazul. Nuevo reto, misma pasión, Robert se integra al equipo para reforzar el ataque y aportar entrega, carácter y compromiso. Listo para defender el azul y oro con orgullo”.

Aunque todavía no se conocen los detalles del contrato del futbolista, se estima que el delantero guaraní llega al Club Universidad Nacional mediante un préstamo con opción a compra, por lo que tendrá que demostrar sus habilidades para ayudar al equipo felino a sumar los mayores puntos posibles en el Clausura 2026.

¿Quién es Robert Morales? El delantero paraguayo que es nuevo jugador de Pumas

Robert Morales es un futbolista paraguayo que nació en Concepción un 17 de marzo de 1999 y que se desempeña como delantero o extremo, además de que ha sido convocado por la Selección de Paraguay.

Robert Morales inició su carrera como futbolista en el Club Olimpia, donde destacó como uno de los atacantes más letales en los torneos de categorías inferiores. Su debut en Primera División fue el 9 de mayo de 2017 en un partido entre Olimpia y Guaraní, donde acumuló 44 minutos de juego.

En el segundo semestre del año 2020, Morales fue transferido al club Cerro Porteño y tuvo su debut con el equipo el 31 de octubre de 2020.

Durante el Torneo Clausura 2021, logró consolidarse como titular bajo la dirección técnica de Francisco Arce y se destacó como uno de los cinco máximos goleadores del campeonato, afianzando su posición en el equipo.

¿Qué edad tiene Robert Morales?

Robert Morales nació en 1999, por lo que el delantero paraguayo tiene 26 años de edad.

¿Robert Morales tiene esposa?

Robert Morales no suele compartir datos sobre su vida privada, por lo que se desconoce si tiene pareja actualmente.

¿Robert Morales tiene hijos?

No se conoce si Robert Morales, ahora futbolista de Pumas, tiene hijos.

¿Qué signo zodiacal es Robert Morales?

Robert Morales nació el 17 de marzo, por lo que su signo zodiacal es Piscis.

¿En qué clubes ha estado Robert Morales?

Club Olimpia (2017-19)

Cerro Porteño (2020-23)

Deportivo Toluca F. C. (2023-2025)

Pumas de la UNAM (2026-actualidad)

¿Cuántos títulos tiene Robert Morales?

Robert Morales consiguió títulos con Cerro Porteño en el Apertura 2020 y Clausura 2021, mientras que con Toluca logró el bicampeonato en 2025.