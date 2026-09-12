La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX), por lo que habrá doble Hoy No Circula este domingo 13 de septiembre.

La medida fue tomada luego de que se registraran concentraciones máximas de 161 ppb en la estación Benito Juárez y 157 ppb en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, ambas en capital.

Doble Hoy No Circula (Especial )

Las condiciones de alta presión, viento débil y radiación solar intensa favorecieron la acumulación de contaminantes durante la tarde, llevando la calidad del aire al rango de Muy Mala.

¿Qué autos deberán quedarse en casa por el doble Hoy No Circula?

Como parte de las medidas para reducir emisiones y proteger la salud de la población, la CAMe informó que este domingo 13 de septiembre habrá doble Hoy No Circula.

Deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Recomendaciones a población civil por contingencia ambiental en CDMX

Entre las recomendaciones para la población se encuentran evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, así como:

Posponer eventos masivos

No realizar ejercicio en exteriores

Mantenerse informados a través de la App Aire y los canales oficiales

Nota en desarrollo. En breve más información...