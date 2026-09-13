Pasajeros varados en el AICM protestan tras nueva cancelación de Air France

Pasajeros varados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) protestan tras nueva cancelación de Air France.

Los viajeros denuncian que la aerolínea suspendió su vuelo a la ciudad de París, Francia, programado el viernes 11 de septiembre.

Air France reprogramó el servicio para el día de hoy, sin embargo, volvió a cancelarlo, desatando el caos y momentos de tensión en el aeropuerto.

Protestan pasajeros varados en el AICM tras nueva cancelación de Air France

Entre gritos por una solución, pasajeros que quedaron varados en el AICM protestaron contra Air France por cancelar su vuelo por segundo día consecutivo.

🚨 #CDMX | Caos y desesperación en el #AICM: pasajeros quedan varados rumbo a #París



Pasajeros denuncian que Air France canceló anoche su vuelo hacia París, lo reprogramó para este sábado y, horas después, volvió a cancelarlo.



La situación provocó tensión y reclamos entre los… — Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 13, 2026

Vía redes sociales se han difundido imágenes donde se muestra a los viajeros furiosos frente a los mostradores de Air France.

Algunos pasajeros han acusado que la aerolínea no les dio información clara sobre la suspensión de vuelo, ni alternativas de reubicación o nuevos horarios de salida.

Hasta el momento, Air France no ha emitido ningún comunicado para dar su postura sobre la doble suspensión que realizó en el AICM de su vuelo a la ciudad de Paris.

AICM anuncia facilidades de operaciones para Air France tras nueva cancelación de vuelo

Después de las protestas que realizaron pasajeros por la nueva cancelación de Air France, el AICM emitió un comunicado en redes.

Como parte de las repercusiones meteorológicas que impactaron diversos vuelos del día de ayer y hoy, la administración del AICEM brindará las facilidades a las operaciones de salida de Air France en este aeropuerto, durante esta tarde y durante la jornada matutina de mañana, con el fin de proteger a los pasajeros afectados. Lo anterior, en coordinación con autoridades y la aerolínea, con estricto apego a la normatividad y privilegiando en todo momento la seguridad operacional. AICM

El aeropuerto informó que los vuelos del 11 y 12 de septiembre se vieron impactados por las “repercusiones meteorológicas” que se presentaron tras la intensas lluvias en CDMX.

Por ello, el AICM indicó que facilitará las operaciones de salida de Air France durante la tarde de hoy y la mañana del 13 de septiembre.