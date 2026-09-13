Santos vs FC Juárez se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Domingo 13 de septiembre a las 19:00 horas por ViX, YouTube, ESPN y Disney.
- Partido: Santos vs FC Juárez
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: ViX, YouTube, ESPN y Disney
Santos vs FC Juárez es uno de los dos partidos programados el domingo 13 de septiembre, en el inicio de la Jornada 8 del Apertura 2026.
Santos vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?
El domingo 13 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga MX con el partido Santos vs FC Juárez.
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Santos vs FC Juárez: A qué hora es el partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Será en punto de las 19:00 horas que se jugará el partido Santos vs FC Juárez de la Jornada 8 de la Liga MX.
Santos vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?
El partido Santos vs FC Juárez podrá verse a través de las señales de ViX, YouTube, ESPN y Disney.
- Partido: Santos vs FC Juárez
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: ViX, YouTube, ESPN y Disney