Santos vs FC Juárez se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Domingo 13 de septiembre a las 19:00 horas por ViX, YouTube, ESPN y Disney.

Partido: Santos vs FC Juárez

Fase: Jornada 8 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio TSM

Transmisión: ViX, YouTube, ESPN y Disney

Santos vs FC Juárez es uno de los dos partidos programados el domingo 13 de septiembre, en el inicio de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Santos vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?

El domingo 13 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga MX con el partido Santos vs FC Juárez.

Santos vs FC Juárez: A qué hora es el partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Será en punto de las 19:00 horas que se jugará el partido Santos vs FC Juárez de la Jornada 8 de la Liga MX.

Santos vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX?

El partido Santos vs FC Juárez podrá verse a través de las señales de ViX, YouTube, ESPN y Disney.