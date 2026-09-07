La Jornada 7 del Apertura 2026 terminó con el América como líder invicto en la Liga MX, pese a que las Águilas pospusieron su partido ante Tijuana.
- América | 16 puntos
- Chivas | 14 puntos
- Toluca | 13 puntos
- Tijuana | 13 puntos
- Atlas | 13 puntos
- Cruz Azul | 12 puntos
- Querétaro | 10 puntos
- León | 10 puntos
- Puebla | 10 puntos
- Rayados | 9 puntos
- Pachuca | 8 puntos
- Pumas | 8 puntos
- Necaxa | 7 puntos
- Atlante | 7puntos
- Tigres | 6 puntos
- San Luis| 6 puntos
- Santos | 1 puntos
- FC Juárez | 0 puntos
Chivas llegó a 14 puntos después de golear como visitante a San Luis.
La próxima fecha arranca el viernes 11 de septiembre y se completará el lunes 17 de septiembre.
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Resultados de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Cruz Azul, y Chivas.
Estos son todos los resultados de la Jornada 6 de la Liga MX:
- Puebla vs Toluca | pospuesto
- FC Juárez 0-2 Pachuca
- San Luis 0-3 Chivas
- Querétaro vs Rayados | pospuesto
- Tigres 1-1 Necaxa
- América vs Tijuana | pospuesto
- Atlas 1-1 Atlante
- Pumas vs León | pospuesto
- Cruz Azul 1-0 Santos
Fechas y horarios de la Jornada 8 del Apertura 2026 en la Liga MX
La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 11 de septiembre al lunes 14 de septiembre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 8 de la Liga MX:
Viernes 11 de septiembre
- Necaxa vs Puebla | 19 horas
- Atlante vs Pachuca | 21 horas
- Tijuana vs Querétaro | 21 horas
Sábado 12 de septiembre
- Toluca vs atlas | 12:00 horas
- Rayados vs Tigres | 20 horas
- Cruz Azul vs América | 21:00 horas
Domingo 13 de septiembre
- Santos vs FC Juárez | 18 horas
- Chivas vs Pumas | 19:07 horas
Lunes 14 de septiembre
- León vs San Luis | 19 horas