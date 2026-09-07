La Jornada 7 del Apertura 2026 terminó con el América como líder invicto en la Liga MX, pese a que las Águilas pospusieron su partido ante Tijuana.

  1. América | 16 puntos
  2. Chivas | 14 puntos
  3. Toluca | 13 puntos
  4. Tijuana | 13 puntos
  5. Atlas | 13 puntos
  6. Cruz Azul | 12 puntos
  7. Querétaro | 10 puntos
  8. León | 10 puntos
  9. Puebla | 10 puntos
  10. Rayados | 9 puntos
  11. Pachuca | 8 puntos
  12. Pumas | 8 puntos
  13. Necaxa | 7 puntos
  14. Atlante | 7puntos
  15. Tigres | 6 puntos
  16. San Luis| 6 puntos
  17. Santos | 1 puntos
  18. FC Juárez | 0 puntos

Chivas llegó a 14 puntos después de golear como visitante a San Luis.

La próxima fecha arranca el viernes 11 de septiembre y se completará el lunes 17 de septiembre.

Resultados de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Cruz Azul, y Chivas.

Estos son todos los resultados de la Jornada 6 de la Liga MX:

  • Puebla vs Toluca | pospuesto
  • FC Juárez 0-2 Pachuca
  • San Luis 0-3 Chivas
  • Querétaro vs Rayados | pospuesto
  • Tigres 1-1 Necaxa
  • América vs Tijuana | pospuesto
  • Atlas 1-1 Atlante
  • Pumas vs León | pospuesto
  • Cruz Azul 1-0 Santos

Fechas y horarios de la Jornada 8 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 11 de septiembre al lunes 14 de septiembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 8 de la Liga MX:

Viernes 11 de septiembre

  • Necaxa vs Puebla | 19 horas
  • Atlante vs Pachuca | 21 horas
  • Tijuana vs Querétaro | 21 horas

Sábado 12 de septiembre

  • Toluca vs atlas | 12:00 horas
  • Rayados vs Tigres | 20 horas
  • Cruz Azul vs América | 21:00 horas

Domingo 13 de septiembre

  • Santos vs FC Juárez | 18 horas
  • Chivas vs Pumas | 19:07 horas

Lunes 14 de septiembre

  • León vs San Luis | 19 horas