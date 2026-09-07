La Jornada 7 del Apertura 2026 terminó con el América como líder invicto en la Liga MX, pese a que las Águilas pospusieron su partido ante Tijuana.

América | 16 puntos Chivas | 14 puntos Toluca | 13 puntos Tijuana | 13 puntos Atlas | 13 puntos Cruz Azul | 12 puntos Querétaro | 10 puntos León | 10 puntos Puebla | 10 puntos Rayados | 9 puntos Pachuca | 8 puntos Pumas | 8 puntos Necaxa | 7 puntos Atlante | 7puntos Tigres | 6 puntos San Luis| 6 puntos Santos | 1 puntos FC Juárez | 0 puntos

Chivas llegó a 14 puntos después de golear como visitante a San Luis.

La próxima fecha arranca el viernes 11 de septiembre y se completará el lunes 17 de septiembre.

Resultados de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Cruz Azul, y Chivas.

Estos son todos los resultados de la Jornada 6 de la Liga MX:

Puebla vs Toluca | pospuesto

FC Juárez 0-2 Pachuca

San Luis 0-3 Chivas

Querétaro vs Rayados | pospuesto

Tigres 1-1 Necaxa

América vs Tijuana | pospuesto

Atlas 1-1 Atlante

Pumas vs León | pospuesto

Cruz Azul 1-0 Santos

Fechas y horarios de la Jornada 8 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 11 de septiembre al lunes 14 de septiembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 8 de la Liga MX:

Viernes 11 de septiembre

Necaxa vs Puebla | 19 horas

Atlante vs Pachuca | 21 horas

Tijuana vs Querétaro | 21 horas

Sábado 12 de septiembre

Toluca vs atlas | 12:00 horas

Rayados vs Tigres | 20 horas

Cruz Azul vs América | 21:00 horas

Domingo 13 de septiembre

Santos vs FC Juárez | 18 horas

Chivas vs Pumas | 19:07 horas

Lunes 14 de septiembre