Necaxa vs Puebla juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, el viernes 11 de septiembre a partir de las 19 horas. Transmite Fox One.
- Partido: Necaxa vs Puebla
- Fase: Jornada 8 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One
Dos partidos más completan el arranque de la Jornada 8 de la Liga MX este viernes 11 de septiembre: Atlante vs Pachuca y Tijuana vs Querétaro.
Entre el sábado 12 y domingo 13 de septiembre se competa la jornada que marca la mitad del Apertura 2026.
Necaxa vs Puebla: Hora para ver el partido de Jornada 8 de la Liga MX
El viernes 11 de septiembre de 2026 se jugará a las 19 horas, el partido de la Jornada 8 de la Liga MX, Necaxa vs Puebla.
Necaxa vs Puebla: Canal para ver el partido de Jornada 8 de la Liga MX
Fox One transmitirá el partido Necaxa vs Puebla de la Jornada 8 de la Liga MX.
- Partido: Necaxa vs Puebla
- Fase: Jornada 8 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One