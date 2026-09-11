Necaxa vs Puebla juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, el viernes 11 de septiembre a partir de las 19 horas. Transmite Fox One.

  • Partido: Necaxa vs Puebla
  • Fase: Jornada 8 de Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Victoria
  • Transmisión: Fox One

Dos partidos más completan el arranque de la Jornada 8 de la Liga MX este viernes 11 de septiembre: Atlante vs Pachuca y Tijuana vs Querétaro.

Entre el sábado 12 y domingo 13 de septiembre se competa la jornada que marca la mitad del Apertura 2026.

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Necaxa vs Puebla: Hora para ver el partido de Jornada 8 de la Liga MX

El viernes 11 de septiembre de 2026 se jugará a las 19 horas, el partido de la Jornada 8 de la Liga MX, Necaxa vs Puebla.

Necaxa vs Puebla: Canal para ver el partido de Jornada 8 de la Liga MX

Fox One transmitirá el partido Necaxa vs Puebla de la Jornada 8 de la Liga MX.

  • Partido: Necaxa vs Puebla
  • Fase: Jornada 8 de Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Victoria
  • Transmisión: Fox One