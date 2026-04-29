Chivas vs Pachuca se enfrentan en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico es empate 2-2 en el Estadio Akron.

Aquí te decimos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil, Chivas vs Pachuca.

Chivas vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Liga MX Femenil

El pronóstico del partido Chivas vs Pachuca es 2-2 en la cancha del equipo tapatío.

Pronóstico: Chivas 2-2 Pachuca

Chivas vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Pachuca, como parte de la Liguilla de la la Liga MX Femenil.

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González

Mediocampistas: Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Rubén González

Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González

Pachuca

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Ohale Osinachi, Kenti Robles, Yirleidis Quejada y Andrea Pereira

Mediocampistas: Berenice Ibarra, Karla Nieto, Verónica Corral, Nina Nicosaia

Delanteras: Marcia García y Aline Gómez

Chivas recibe a Pachuca femenil (MEXSPORT / Carlos Zepeda)

Chivas vs Pachuca: Hora y canal del partido de cuartos de final de la Liga MX Femenil

El Chivas vs Pachuca será transmitido por las plataformas de Amazon Prime y Fox Sports.

Partido: Chivas vs Pachuca

Fase: Ida Cuartos de Final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 30 de abril de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Amazon Prime, Tubi y Fox

¿Cómo llegan Chivas y Pachuca al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Chivas llega al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil con 34 puntos en el quinto lugar de la competencia.

Pachuca, por su parte, terminó en el cuarto lugar del Clausura 2026.