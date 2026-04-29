Chivas vs Pachuca se enfrentan en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico es empate 2-2 en el Estadio Akron.
Aquí te decimos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil, Chivas vs Pachuca.
Chivas vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Liga MX Femenil
El pronóstico del partido Chivas vs Pachuca es 2-2 en la cancha del equipo tapatío.
Deportes
Toluca vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de cuartos de final de Liga MX Femenil?
Deportes
Chivas vs Pachuca: Fecha, horario y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX Femenil
Deportes
Cruz Azul vs Rayadas: Pronóstico y posibles alineaciones de la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil
Deportes
Cruz Azul vs Rayadas: Día, hora y canal para ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX Femenil
Deportes
FC Juárez vs América: Pronóstico y posibles alineaciones de la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil
Deportes
FC Juárez vs América: Hora y canal para ver la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil
- Pronóstico: Chivas 2-2 Pachuca
Chivas vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Pachuca, como parte de la Liguilla de la la Liga MX Femenil.
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González
- Mediocampistas: Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Rubén González
- Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González
Pachuca
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Ohale Osinachi, Kenti Robles, Yirleidis Quejada y Andrea Pereira
- Mediocampistas: Berenice Ibarra, Karla Nieto, Verónica Corral, Nina Nicosaia
- Delanteras: Marcia García y Aline Gómez
Chivas vs Pachuca: Hora y canal del partido de cuartos de final de la Liga MX Femenil
El Chivas vs Pachuca será transmitido por las plataformas de Amazon Prime y Fox Sports.
- Partido: Chivas vs Pachuca
- Fase: Ida Cuartos de Final
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Jueves 30 de abril de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Amazon Prime, Tubi y Fox
¿Cómo llegan Chivas y Pachuca al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?
Chivas llega al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil con 34 puntos en el quinto lugar de la competencia.
Pachuca, por su parte, terminó en el cuarto lugar del Clausura 2026.