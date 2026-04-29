FC Juárez vs América se enfrentarán en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el miércoles 29 de abril de 2026 y será transmitido por Fox One y Tubi.

Partido: FC Juárez vs América

Fase: Cuartos de Final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Fox One y Tubi

FC Juárez vs América: Fecha para ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil

FC Juárez vs América se enfrentarán el miércoles 29 de abril de 2026 como parte de los cuartos de final de ida de la Liga MX Femenil.

FC Juárez vs América: Hora para ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil

El FC Juárez vs América se jugará a las 21 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 29 de abril de 2026.

FC Juárez vs América: ¿Dónde ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

El FC Juárez vs América será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi.

Partido: FC Juárez vs América

Fase: Cuartos de Final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Fox One y Tubi

FC Juárez vs América: Hora y canal para ver la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. (Samuel Delgado / Samuel Delgado)

¿Cómo llegan FC Juárez y América al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

América llegan al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil con 42 puntos en el primer lugar de la competencia.

FC Juárez, por su parte, terminó en el octavo lugar del Clausura 2026.