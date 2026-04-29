Chivas vs Pachuca se enfrentarán en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 30 de abril de 2026 y será transmitido por Amazon Prime y Fox Sports.

Partido: Chivas vs Pachuca

Fase: Ida Cuartos de Final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 30 de abril de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Amazon Prime y Fox Sports

Chivas vs Pachuca: Fecha para ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil

Chivas vs Pachuca se enfrentarán el jueves 30 de abril de 2026 como parte de los cuartos de final de ida de la Liga MX Femenil.

Chivas vs Pachuca: Hora para ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil

El Chivas vs Pachuca se jugará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, el jueves 30 de abril de 2026.

Chivas vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

El Chivas vs Pachuca será transmitido por las plataformas de Amazon Prime y Fox Sports.

Partido: Chivas vs Pachuca

Fase: Ida Cuartos de Final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 30 de abril de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Amazon Prime y Fox Sports

Chivas vs Pachuca: Fecha, horario y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX Femenil. (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

¿Cómo llegan Chivas y Pachuca al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Chivas llega al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil con 34 puntos en el quinto lugar de la competencia.

Pachuca, por su parte, terminó en el cuarto lugar del Clausura 2026.