Cruz Azul vs Rayadas se enfrentarán en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el miércoles 29 de abril de 2026 y será transmitido por ViX y Youtube de la Liga MX Femenil.

Partido: Cruz Azul vs Rayadas

Fase: Cuartos de Final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Centenario

Transmisión: ViX y Youtube de la Liga MX Femenil

Cruz Azul vs Rayadas: Fecha para ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil

Cruz Azul vs Rayadas se enfrentarán el miércoles 29 de abril de 2026 como parte de los cuartos de final de ida de la Liga MX Femenil.

Cruz Azul vs Rayadas: Hora para ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil

El Cruz Azul vs Rayadas se jugará a las 19 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 29 de abril de 2026.

Cruz Azul vs Rayadas: ¿Dónde ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

El Cruz Azul vs Rayadas será transmitido por las plataformas de ViX y Youtube de la Liga MX Femenil.

Partido: Cruz Azul vs Rayadas

Fase: Cuartos de Final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Centenario

Transmisión: ViX y Youtube de la Liga MX Femenil

Cruz Azul vs Rayadas: Día, hora y canal para ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX Femenil. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cómo llegan Cruz Azul y Rayadas al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Cruz Azul llega al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil con 31 puntos en el séptimo lugar de la competencia.

Rayadas, por su parte, terminó en el segundo lugar del Clausura 2026.