FC Juárez vs América se enfrentarán en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria de las Águilas en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, FC Juárez vs América.

FC Juárez vs América: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, FC Juárez vs América es victoria de las Águilas 0-1 en Ciudad Juárez.

Pronóstico: FC Juárez 0-1 América.

FC Juárez vs América: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs América, en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

FC Juárez

Portera: Masciarelli

Defensas: Sánchez, Mejía, Farías y Rodríguez

Mediocampistas: Castillo, Asantewaa, Aminiel y Cazares

Delanteras: Abud y Chilufya

América

Portera: Sandra Paños

Defensas: Karina Rodríguez, Chidinma Okeke, Karen Luna y Nicki Hernández

Mediocampistas: Nancy Antonio, Alexa Soto y Natalia Mauleón

Delanteras: Montse Saldivar, Scarlett Camberos y Kiana Palacios

FC Juárez vs América: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

FC Juárez vs América se enfrentarán en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el miércoles 29 de abril de 2026 y será transmitido por Fox One y Tubi.

Partido: FC Juárez vs América

Fase: Ida Cuartos de Final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Fox One y Tubi

FC Juárez vs América: Pronóstico y posibles alineaciones para ver el partido de cuartos de final de la Liga MX Femenil. (-MexSport Agency- / MEXSPORT)

¿Cómo llegan FC Juárez y América al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

América llegan al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil con 42 puntos en el primer lugar de la competencia.

FC Juárez, por su parte, terminó en el octavo lugar del Clausura 2026.