FC Juárez vs América se enfrentarán en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria de las Águilas en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, FC Juárez vs América.
FC Juárez vs América: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido, FC Juárez vs América es victoria de las Águilas 0-1 en Ciudad Juárez.
- Pronóstico: FC Juárez 0-1 América.
FC Juárez vs América: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs América, en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.
FC Juárez
- Portera: Masciarelli
- Defensas: Sánchez, Mejía, Farías y Rodríguez
- Mediocampistas: Castillo, Asantewaa, Aminiel y Cazares
- Delanteras: Abud y Chilufya
América
- Portera: Sandra Paños
- Defensas: Karina Rodríguez, Chidinma Okeke, Karen Luna y Nicki Hernández
- Mediocampistas: Nancy Antonio, Alexa Soto y Natalia Mauleón
- Delanteras: Montse Saldivar, Scarlett Camberos y Kiana Palacios
FC Juárez vs América: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil
FC Juárez vs América se enfrentarán en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el miércoles 29 de abril de 2026 y será transmitido por Fox One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs América
- Fase: Ida Cuartos de Final
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Fox One y Tubi
¿Cómo llegan FC Juárez y América al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?
América llegan al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil con 42 puntos en el primer lugar de la competencia.
FC Juárez, por su parte, terminó en el octavo lugar del Clausura 2026.