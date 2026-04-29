Toluca vs Tigres juegan en cuartos de final de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 30 de abril de 2026 y será transmitido por ViX, YouTube y Canal 9.
- Partido: Toluca vs Tigres
- Fase: Ida cuartos de final
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Jueves 30 de abril de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX, YouTube y Canal 9
Toluca vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Liga MX Femenil?
Toluca vs Tigres se enfrentarán el jueves 30 de abril como parte de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.
Toluca vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX Femenil?
El Toluca vs Tigres será transmitido por las plataformas ViX, YouTube y Canal 9.
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- Partido: Toluca vs Tigres
- Fase: Ida cuartos de final
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Jueves 30 de abril de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX, YouTube y Canal 9
¿Cómo llegaron Tigres y Toluca a cuartos de final de la Liga MX Femenil?
Tigres clasificó a la Liguilla de la Liga MX Femenil como tercer lugar de la competencia con 37 puntos.
Toluca, rival de Tigres en los cuartos de final, clasificó en sexto lugar con 33 unidades.