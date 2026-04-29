Toluca vs Tigres se enfrentarán en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria de las felinas en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil, Toluca vs Tigres.

Toluca vs Tigres: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Toluca vs Tigres es victoria de las felinas 2-3.

Pronóstico: Toluca 2-3 Tigres

Toluca vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Tigres, en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Toluca

Portera: Martínez

Defensas: Martínez, López, Fernández y Vaszquez

Mediocampistas: Peraza, Blackwood y Ramírez

Delanteras: Macías, Le Sommer y Henry

Tigres

Portera: Santiago

Defensas: Colín, Villalpando, Espinoza y Perisset

Mediocampistas: Kgatlana, Delgado y Mayor

Delanteras: Cordinali, Ordoñez y Delgadillo

Toluca vs Tigres: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

Toluca vs Tigres juegan en cuartos de final de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 30 de abril de 2026 y será transmitido por ViX, YouTube y Canal 9.

Partido: Toluca vs Tigres

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 30 de abril de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX, YouTube y Canal 9

Toluca vs Tigres: Pronóstico y posibles alineaciones de la ida de cuartos de final de la Liga MX Femenil. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Cómo llegaron Tigres y Toluca a cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Tigres clasificó a la Liguilla de la Liga MX Femenil como tercer lugar de la competencia con 37 puntos.

Toluca, rival de Tigres en los cuartos de final, clasificó en sexto lugar con 33 unidades.