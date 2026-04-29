Toluca vs Tigres: Pronóstico y posibles alineaciones de la ida de cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Toluca vs Tigres se enfrentarán en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria de las felinas en la cancha del Estadio Nemesio Diez.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil, Toluca vs Tigres.
Toluca vs Tigres: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido, Toluca vs Tigres es victoria de las felinas 2-3.
- Pronóstico: Toluca 2-3 Tigres
Toluca vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Tigres, en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.
Toluca
- Portera: Martínez
- Defensas: Martínez, López, Fernández y Vaszquez
- Mediocampistas: Peraza, Blackwood y Ramírez
- Delanteras: Macías, Le Sommer y Henry
Tigres
- Portera: Santiago
- Defensas: Colín, Villalpando, Espinoza y Perisset
- Mediocampistas: Kgatlana, Delgado y Mayor
- Delanteras: Cordinali, Ordoñez y Delgadillo
Toluca vs Tigres: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil
Toluca vs Tigres juegan en cuartos de final de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 30 de abril de 2026 y será transmitido por ViX, YouTube y Canal 9.
- Partido: Toluca vs Tigres
- Fase: Ida cuartos de final
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Jueves 30 de abril de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX, YouTube y Canal 9
¿Cómo llegaron Tigres y Toluca a cuartos de final de la Liga MX Femenil?
Tigres clasificó a la Liguilla de la Liga MX Femenil como tercer lugar de la competencia con 37 puntos.
Toluca, rival de Tigres en los cuartos de final, clasificó en sexto lugar con 33 unidades.