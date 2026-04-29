Cruz Azul vs Rayadas se enfrentarán en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria de las regias en la cancha del Estadio Centenario.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Cruz Azul vs Rayadas.
Cruz Azul vs Rayadas: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido, Cruz Azul vs Rayadas es victoria de las regias 0-2.
- Pronóstico: Cruz Azul 0-2 Rayadas.
Cruz Azul vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Rayadas, en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.
Cruz Azul
- Portera: Godinez
- Defensas: Mendoza, Robe, Gutiérrez y Lía Martínez
- Mediocampistas: Ángeles, León, Lomelí y Montaño
- Delanteras: Kanu y Abam
Rayadas
- Portera: Paola Manrique
- Defensas: Alejandra Calderón, Carol Cázares, Karol Bernal y Valeria Del Campo
- Mediocampistas: Lourdes Martínez, Diana García y Marcela Restrepo
- Delanteras: Lucía García, Tepalomelí Cázares y Burky
Cruz Azul vs Rayadas: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil
Cruz Azul vs Rayadas se enfrentarán en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el miércoles 29 de abril de 2026 y será transmitido por ViX y Youtube de la Liga MX Femenil.
- Partido: Cruz Azul vs Rayadas
- Fase: Cuartos de Final
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Centenario
- Transmisión: ViX y Youtube de la Liga MX Femenil
¿Cómo llegan Cruz Azul y Rayadas al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?
Cruz Azul llega al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil con 31 puntos en el séptimo lugar de la competencia.
Rayadas, por su parte, terminó en el segundo lugar del Clausura 2026.