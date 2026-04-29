Cruz Azul vs Rayadas se enfrentarán en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria de las regias en la cancha del Estadio Centenario.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Cruz Azul vs Rayadas.

Cruz Azul vs Rayadas: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Cruz Azul vs Rayadas es victoria de las regias 0-2.

Pronóstico: Cruz Azul 0-2 Rayadas.

Cruz Azul vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Rayadas, en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Cruz Azul

Portera: Godinez

Defensas: Mendoza, Robe, Gutiérrez y Lía Martínez

Mediocampistas: Ángeles, León, Lomelí y Montaño

Delanteras: Kanu y Abam

Rayadas

Portera: Paola Manrique

Defensas: Alejandra Calderón, Carol Cázares, Karol Bernal y Valeria Del Campo

Mediocampistas: Lourdes Martínez, Diana García y Marcela Restrepo

Delanteras: Lucía García, Tepalomelí Cázares y Burky

Cruz Azul vs Rayadas: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

Cruz Azul vs Rayadas se enfrentarán en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el miércoles 29 de abril de 2026 y será transmitido por ViX y Youtube de la Liga MX Femenil.

Partido: Cruz Azul vs Rayadas

Fase: Cuartos de Final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Centenario

Transmisión: ViX y Youtube de la Liga MX Femenil

Cruz Azul vs Rayadas: Pronóstico y posibles alineaciones de la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cómo llegan Cruz Azul y Rayadas al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Cruz Azul llega al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil con 31 puntos en el séptimo lugar de la competencia.

Rayadas, por su parte, terminó en el segundo lugar del Clausura 2026.