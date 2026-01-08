San Luis vs Tigres se miden en el cierre de la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX. Conoce el día y hora para ver el partido en ESPN y Disney+.

Partido: San Luis vs Tigres

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN y Disney+

San Luis vs Tigres: Día para ver el cierre de la Jornada 1 de Liga MX

El domingo 11 enero de 2026 debuta Tigres en el Clausura 2026 de Liga MX, y lo hará de visita en la cancha de San Luis.

San Luis vs Tigres: Hora para ver el cierre de la Jornada 1 de Liga MX

El partido San Luis vs Tigres inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México, en el cierre de la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX.

San Luis vs Tigres: Canal para ver el cierre de la Jornada 1 de Liga MX

Las plataformas ESPN y Disney+ transmitirán el partido San Luis vs Tigres.

Partido: San Luis vs Tigres

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN y Disney+

¿Cómo llega Tigres a la Jornada 1 de la Liga MX vs San Luis?

Después de redondear un buen torneo aceptable en el Apertura 2025, Tigres llega a la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX como un equipo sólido que visitará la cancha del San Luis.

El histórico André-Pierre Gignac se mantiene en Tigres, pero no han llegado refuerzos al equipo que dirige Guido Pizarro.

Sebastián Córdova y Fernando Tapia, son algunas de las bajas de Tigres para el Clausura 2026 de la Liga MX.

¿Cómo llega San Luis a la Jornada 1 de la Liga MX vs Tigres?

San Luis recibe a Tigres en la Jornada 1 de la Liga MX, un partido complicado para los potosinos en el Estadio Alfonso Lastras.

Con la sensible baja de Rodrigo Dourado en el medio campo, San Luis buscará competir en el Clausura 2026 de la Liga MX.