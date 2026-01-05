Tijuana vs América se miden en la Jornada 1 de la Liga MX. Conoce el día, hora y canal para ver el debut de las Águilas en el Clausura 2026.

Partido: Tijuana vs América

Fase: Jornada 1 de Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 9 de enero de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX One

Tijuana vs América: Día para ver el debut de las Águilas en la Jornada 1 de Liga MX

El viernes 9 de enero de 2026 arranca el Clausura 2026 de Liga MX con la Jornada 1, en la que juegan Tijuana vs América.

Tijuana vs América: Hora para ver el debut de las Águilas en la Jornada 1 de Liga MX

El partido Tijuana vs América inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 1 de la Liga MX.

Tijuana vs América: Canal para ver el debut de las Águilas en la Jornada 1 de Liga MX

La plataforma FOX One transmitirá el partido Tijuana vs América , como parte de la Jornada 1 de la Liga MX.

Cada vez más cerca del debut en el Clausura 2026. 🫡🔥 pic.twitter.com/cAcBkZwQmZ — Club América (@ClubAmerica) January 3, 2026

¿Cómo llega el América a la Jornada 1 de la Liga MX vs Tijuana?

El América debuta en la Liga MX visitando a Tijuana en la Jornada 1 del Clausura 2026, y a unos días del partido llega con pocos movimientos en su plantel.

El regreso de Henry Martín, quien sufrió con las lesiones en el torneo anterior, será una de las novedades de América.

Al plantel de América llegará el brasileño Rodrigo Dourado, quien jugó en el Atlético San Luis en los torneos más recientes.

Tijuana, rival del América en la Jornada 1 de la Liga MX, confía en sorprender a las Águilas guiados por su estrella juvenil, Gilberto Mora.

Calendario del América en el Clausura 2026 de la Liga MX

A continuación te detallamos el calendario completo del América en el Clausura 2026 de Liga MX, que arranca el viernes 9 de enero contra Tijuana: