Tijuana vs América se miden en la Jornada 1 de la Liga MX. Conoce el día, hora y canal para ver el debut de las Águilas en el Clausura 2026.
- Partido: Tijuana vs América
- Fase: Jornada 1 de Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 9 de enero de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One
Tijuana vs América: Día para ver el debut de las Águilas en la Jornada 1 de Liga MX
El viernes 9 de enero de 2026 arranca el Clausura 2026 de Liga MX con la Jornada 1, en la que juegan Tijuana vs América.
Tijuana vs América: Hora para ver el debut de las Águilas en la Jornada 1 de Liga MX
El partido Tijuana vs América inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 1 de la Liga MX.
Tijuana vs América: Canal para ver el debut de las Águilas en la Jornada 1 de Liga MX
La plataforma FOX One transmitirá el partido Tijuana vs América , como parte de la Jornada 1 de la Liga MX.
¿Cómo llega el América a la Jornada 1 de la Liga MX vs Tijuana?
El América debuta en la Liga MX visitando a Tijuana en la Jornada 1 del Clausura 2026, y a unos días del partido llega con pocos movimientos en su plantel.
El regreso de Henry Martín, quien sufrió con las lesiones en el torneo anterior, será una de las novedades de América.
Al plantel de América llegará el brasileño Rodrigo Dourado, quien jugó en el Atlético San Luis en los torneos más recientes.
Tijuana, rival del América en la Jornada 1 de la Liga MX, confía en sorprender a las Águilas guiados por su estrella juvenil, Gilberto Mora.
Calendario del América en el Clausura 2026 de la Liga MX
A continuación te detallamos el calendario completo del América en el Clausura 2026 de Liga MX, que arranca el viernes 9 de enero contra Tijuana:
- Tijuana vs América | Jornada 1 | Viernes 9 de enero de 2026
- América vs San Luis | Jornada 2 | Miércoles 14 de enero de 2026
- Pachuca vs América | Jornada 3 | Domingo 18 de enero de 2026
- América vs Necaxa | Jornada 4 | Sábado 31 de enero de 2026
- América vs Rayados | Jornada 5 | Sábado 7 de febrero de 2026
- Chivas vs América | Jornada 6 | Sábado 14 de febrero de 2026
- Puebla vs América | Jornada 7 | Viernes 20 de febrero de 2026
- América vs Tigres | Jornada 8 | Sábado 28 de febrero de 2026
- América vs FC Juárez | Jornada 9 | Miércoles 4 de marzo de 2026
- Querétaro vs América | Jornada 10 | Domingo 8 de marzo de 2026
- América vs Mazatlán | Jornada 11 | Domingo 15 de marzo de 2026
- Pumas vs América | Jornada 12 | Sábado 21 de marzo de 2026
- Santos vs América | Jornada 13 | Sábado 4 de abril de 2026
- América vs Cruz Azul | Jornada 14 | Sábado 11 de abril de 2026
- América vs Toluca | Jornada 15 | Sábado 18 de abril de 2026
- León vs América | Jornada 16 | Martes 21 de abril de 2026
- América vs Atlas | Jornada 17 | Sábado 25 de abril de 2026