Esteban Solari está de regreso en la Liga MX luego de casi 20 años de haber pasado por el futbol mexicano. El que fuera centro delantero de Pumas en el año 2007 será el nuevo DT de Pachuca luego de la destitución de Jaime Lozano y de cara al Play In por un boleto a la Liguilla.

Esteban Solari vivirá su cuarta experiencia como DT al encabezar el proyecto de Pachuca toda vez que ha dirigido en Malasia, Chile y su natal Argentina. Pachuca lo acogerá en la Liga MX a sabiendas de que es un entrenador joven que tiene en su haber cuatro títulos con Johor Darul Ta’zim.

Desde hace una semana, la directiva de los Tuzos buscó al Tano Solari para hacerle saber su interés por contar con sus servicios y tras la derrota contra Santos en la última jornada del Apertura 2025, decidió cortar el proceso de Lozano para dar pie a la inmediata llegada de Esteban.

Es Esteban Solari, hermano de Santiago Solari y de Liz Solari, ex pareja de Fernando Redondo.

Hijo de Eduardo Solari y sobrino de Jorge "El Indio" Solari.

Bueno, pues Esteban es el nuevo DT de @Tuzos en sustitución de Jaime Lozano.

Ya trabajó para Grupo Pachuca en Chile pic.twitter.com/zGJiq7wNgb — Ramón Estrada ⬆️ (@ra_estrada) November 10, 2025

¿Quién es Esteban Solari ? El nuevo DT de Pachuca que regresa a la Liga MX

Esteban Solari es un ex jugador y director técnico de nacionalidad argentina que como futbolista vistió 15 diferentes camisetas en diferentes países, incluida la de Pumas en la Liga MX entre los años 2007 y 2008.

Ahora, Esteban Solari vivirá una segunda etapa en la Liga MX, pero ahora como el nuevo DT de Pachuca que tratará de meterlos a la Liguilla en un par de partidos en Play In.

¿Qué edad tiene Esteban Solari? El ex jugador de Pumas que ahora será DT de Pachuca

Esteban Solari, nuevo DT de Pachuca y ex jugador de Pumas, nació el 2 de junio de 1980. Actualmente tiene 45 años cumplidos.

¿Cuál es el signo zodiacal de Esteban Solari? El nuevo DT de Pachuca

Al haber nacido el 2 de junio, Esteban Solari, nuevo DT de Pachuca, tiene a géminis como su signo zodiacal.

¿Quiénes son los papás de Esteban Solari? El nuevo DT de Pachuca

Eduardo Solari y Alicia Poggio son los padres de Esteban Solari, el nuevo DT de Pachuca.

¡Ya llegó! 👋



Esteban Solari arriba a la investidura del Salón de la Fama.



💬 No quiso hablar hasta su presentación. pic.twitter.com/wwfbWnJQCP — Tuzologia.net (@Tuzologia) November 12, 2025

¿Quiénes son los hermanos de Esteban Solari? El nuevo DT de Pachuca

Santiago Solari, David Solari y Liz Solari, son los hermanos de Esteban Solari, el nuevo DT de Pachuca.

¿Quién es la pareja de Esteban Solari? El nuevo DT de Pachuca

Geraldina Bonafede es la esposa desde hace 20 años de Esteban Solari, el nuevo DT de Pachuca.

¿Tiene hijos Esteban Solari? El nuevo DT de Pachuca

Esteban Solari, nuevo DT de Pachuca, tiene tres hijos.

¿Qué equipos ha dirigido Esteban Solari? El nuevo DT de Pachuca

Esteban Solari, el nuevo DT de Pachuca, ha dirigido a equipos como Johor Darul Ta’zim de Malasia, Everton en Chile y Godoy Cruz en Argentina.