República Checa vs Irlanda se enfrentan en el repechaje europeo para el Mundial 2026. La Eden Arena recibirá el partido el jueves 26 de marzo a las 13:45 horas sin transmisión confirmada en México.

Partido: República Checa vs Irlanda

Fase: Repechaje europeo para el Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Eden Arena

Transmisión: Sin confirmar

República Checa vs Irlanda: Hora para ver el repechaje del Mundial 2026

El jueves 26 de marzo de 2026 será el partido República Checa vs Irlanda a las 13:45 horas, tiempo del centro de México.

República Checa vs Irlanda: Canal para ver el repechaje del Mundial 2026

República Checa vs Irlanda no tiene transmisión confirmada en México, como parte del repechaje europeo para el Mundial 2026.

Partido: República Checa vs Irlanda

Fase: Repechaje europeo para el Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Eden Arena

Transmisión: Sin confirmar

Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. (Itzel Espinoza )

¿Cómo llegan República Checa vs Irlanda al partido del repechaje del Mundial 2026?

Si triunfa en el cuadro D del repechaje europeo para el Mundial 2026, la República Checa, subcampeona del mundo en 1934 y 1962, disputaría su décima Copa Mundial, la primera desde Alemania 2006.

La República de Irlanda tiene como objetivo disputar su cuarta Copa Mundial, competición que no juega desde 2002.

Esta oportunidad se le presenta después de quedar a apenas tres puntos de una potencia de la talla de Portugal en el Grupo F de la fase preliminar europea.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividen en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones. En cada ruta se disputan semifinales y una final a partido único.

República Checa e Irlanda comparten ruta con las selecciones de Dinamarca y Macedonia del Norte.