Chelsea vs FC Barcelona se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League; te damos la hora y canal para ver el partido, el martes 25 de noviembre.

El FC Barcelona busca acercarse a los primeros lugares de la Champions League, pero enfrenta una dura visita en la Jornada 5 a la cancha de Chelsea.

Chelsea vs FC Barcelona: Hora para ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League

A las 14 horas, tiempo del centro de México, el Chelsea recibe al FC Barcelona en la Jornada 5 de la Champions League.

Chelsea vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League

Las plataformas HBO MAX y TNT Sports transmitirán el Chelsea vs FC Barcelona, en la Jornada 5 de la Champions League.

Partido: Chelsea vs FC Barcelona

Fase: Jornada 5 de la Champions League.

Fecha: Martes 25 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stamford Bridge

Transmisión: HBO MAX y TNT Sports

¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 5 de la Champions League?

El FC Barcelona marcha en la posición 11 de la Champions League con 7 puntos ganados, previo a la Jornada 5 en la que visitará al Chelsea.

De cara al partido contra Chelsea, el FC Barcelona empató 3-3 en la cancha del Brujas, resultado que no le sirvió mucho al equipo español.

¿Cómo va Chelsea en la Champions League?

El Chelsea sacó un punto en la cancha del Qarabag en la Jornada 4 de la Champions League, por lo que necesita sumar en casa ante el FC Barcelona.

Con 7 puntos, el Chelsea arranca la Jornada 5 de la Champions League, en la que se medirá con el FC Barcelona.

Chelsea vs FC Barcelona: Datos a seguir en el partido de la Jornada 5 de la Champions League

El Chelsea y el FC Barcelona se han repartido sus 14 partidos en competiciones de la UEFA, con cuatro victorias para cada equipo y seis empates.

El partido de la Jornada 5 de la Champions League, será el primero desde los octavos de final de la temporada 2017/18, cuando el FC Barcelona gabó con un global de 4-1, tras empatar 1-1 en Stamford Bridge y ganar 3-0 en casa.

El FC Barcelona solo ha perdido tres de sus últimos 20 partidos de competiciones de la UEFA contra equipos ingleses, y solo uno de sus últimos once partidos de la fase liga.