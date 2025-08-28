El Real Madrid siempre es favorito para ganar la Champions League, y en la edición 2026 no hay excepción; te decimos uno a uno los los rivales del equipo merengue en la Fase de Liga.

Después de fracasar en la Champions League 2025, el Real Madrid, con Xabi Alonso en la dirección técnica, está obligado a pelear por el campeonato en el torneo que está por iniciar.

Uno a uno los rivales del Real Madrid en la Fase de Liga de la Champions League 2026

La Fase de Liga de la Champions League 2026 está por iniciar, y después de realizarse el sorteo de la Fase de Liga, el Real Madrid ya sabe quiénes serán sus rivales en esa etapa.

Grandes equipos del futbol de Europa le aguardan como rivales al Real Madrid, entre los que destacan Liverpool y Manchester City.

Estos son los 8 rivales del Real Madrid en la Fase de Liga de la Champions League 2025:

Manchester City Liverpool Juventus Benfica Marsella Olympiacos AS Mónaco Kairat

¿Cuándo inicia la Fase de Liga de la Champions League 2026?

Los 36 equipos calificados a la Fase de Liga de la Champions League 2026 iniciarán su participación en el mes de septiembre

Estas son las fechas de las 8 jornadas de la Fase de Liga de la Champions League 2026, en la que el Real Madrid es uno de los equipos a seguir.

Jornada 1 | 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2 | 30 de septiembre–1 de octubre 2025

Jornada 3 | 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4 | 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5 | 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6 | 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7 | 20/21 de enero de 2026

Jornada 8 | 28 de enero de 2026

¿Cómo se definen a los equipos que avanzan en la Fase de Liga de la Champions League 2026?

Los ocho mejores equipos de la Fase de Liga se clasificarán directamente para los octavos de final de la Champions League 2026.

Los equipos que ocupen del noveno al vigésimo cuarto lugar, competirán en una eliminatoria de playoff para avanzar a la fase eliminatoria.