Seis lugares están disponibles para clasificar al Mundial 2026, y en el torneo de repechaje que tendrá a México como sede habrá dos pases en juego; te detallamos los partidos, fechas y cómo acceder a los boletos.

Las ciudades de Guadalajara y Monterrey recibirán el repechaje del Mundial 2026, sedes en las que seis selecciones se jugarán dos boletos para la máxima justa del futbol.

México será sede del repechaje para el Mundial 2026: Estos serán los partidos

El Estadio Akron de Guadalajara y el BBVA de Monterrey recibirán a seis selecciones de cinco confederaciones que lucharán por dos boletos al Mundial 2026, en un torneo de repechaje con novedoso formato.

Estas son las 6 selecciones que buscarán el pase al Mundial 2026 en el repechaje en México:

Irak | Asia República Democrática del Congo | África Jamaica | Concacaf Surinam | Concacaf Bolivia | Conmebol Nueva Caledonia | Oceanía

🌍⚽️ Aún quedan lugares y estos son los equipos que sueñan con estar en la #CopaMundialFIFA.#Somos26 pic.twitter.com/rCGF8EproW — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 19, 2025

México será sede del repechaje para el Mundial 2026: Estas serán las fechas de los partidos

El repechaje para el Mundial 2026 se jugará en el mes de marzo de 2026, entre los días 23 y 31, en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

El sorteo del repechaje para el Mundial 2026 que se jugará en México, se celebrará el jueves 20 de noviembre de 2025 en la sede de la FIFA, en Zúrich

México será sede del repechaje para el Mundial 2026: Así se puede acceder a los boletos

La oportunidad de asistir a los partidos del repechaje para el Mundial 2026 está latente, y quienes deseen ir podrán adquirir sus boletos en FIFA.com/es/tickets.

La información detallada sobre la venta de boletos para el repechaje del Mundial 2026, se publicará a comienzos del año 2026.

Previo al sorteo final del Mundial 2026, el viernes 5 de diciembre de 2026 en el Centro John F. Kennedy, el torneo de repechaje en México será una de las citas destacadas en el camino hacia la principal competición de la FIFA.

Las sedes del repechaje del Mundial 2026

El Estadio Akron de Guadalajara es uno de los recintos futbolísticos más modernos de México. Inaugurado en 2010, ha sido escenario de numerosos partidos internacionales y lo será del repechaje para el Mundial 2026.

La otra sede será el llamado “Gigante de Acero”, el Estadio BBVA, que se inauguró en 2015. Su diseño y su experiencia como sede de competiciones internacionales avalan su capacidad para acoger los partidos de alta exigencia del torneo.